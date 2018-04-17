Ослабление рубля в целом окажет поддержку промышленности РФ

В марте темпы роста промпроизводства снизились второй месяц подряд после резкого взлета в начале текущего года. При этом в обрабатывающем секторе был зафиксирован спад, вызванный сокращением производства металлов и изделий из них, строительных материалов, машин и оборудования. Такая картина указывает на существенное замедление инвестиционной активности, что, по нашему мнению, может быть связано с уменьшением объемов строительства крупных объектов инфраструктуры. При этом, несмотря на относительно высокий курс рубля, в большинстве сегментов обрабатывающей промышленности наблюдались умеренные темпы роста. Аномально холодная погода в марте также оказала ощутимое позитивное влияние на промпроизводство благодаря увеличению темпов добычи природного газа, а также производства электрической и тепловой энергии.

Мы полагаем, что резкое ослабление рубля на прошлой неделе может поддержать ряд ориентированных на экспорт производств, включая предприятия по добыче и переработке углеводородного сырья, а также предприятия несырьевого экспорта. При этом расширение пакета антироссийских санкций и заградительные пошлины на алюминий и сталь со стороны США способны привести к дальнейшему падению производства в металлургической отрасли.

Кроме того, ослабление рубля может негативно отразиться на предприятиях, производственный цикл которых существенным образом зависит от импортных материалов и оборудования, включая предприятия по производству бытовой техники и электроники, а также автотранспортных средств.

В целом, мы ожидаем, что, несмотря на санкции, снижение курса российской валюты окажет определенное положительное влияние на темпы роста промышленности. В настоящее время мы прогнозируем рост промпроизводства на 2,1% в текущем году.