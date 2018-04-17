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Теханализ: "Магнит"


Рынки
Алексей Кузьмин
Алексей Кузьмин
главный аналитик "НФК-Сбережения"
 

Диапазон для покупок акций ПАО «Магнит» 4500-4700 руб.

Спекулятивные цели роста 6500 -6700 руб. Потенциал восстановления свыше 40%.

Горизонт инвестирования – 1 год. Доля в портфеле – до 5%.

Технические цели снижения были выполнены. Поддержкой выступают горизонтальный уровень 4500 руб., рядом проходит уровень 61,8% по Фибоначчи.

Свидетельством завершения снижения служит отсутствие реакции на негативные внешние события прошедшей недели. В то время как локомотив российского рынка – Сбербанк на фоне эскалации сирийского конфликта и объявления очередных санкций потерял свыше 15% капитализации, акции Магнита сохранили устойчивость.

Чистая прибыль по итогам 2017 года оказалась минимальной за последние 5 лет, в то же время число магазинов продолжает расти. Кроме того, компания провела программу обновления магазинов, что выразилось в росте расходов. В этой связи улучшение конъюнктуры благоприятно отразится на показателях прибыли уже в ближайшем будущем. У компании приемлемая долговая нагрузка. Соотношение чистые активы/чистый долг составляет 2,4. При этом мультипликатор P/E является лучшим среди конкурентов: 13,4 против 15,3 у X5  Retail Group и 21,4 у «Ленты». Таким образом, «Магнит» является наименее переоцененным среди конкурентов.

Драйверами восстановления послужат:

- Ожидания Банка России некоторого роста инфляции во втором полугодии, что будет способствовать увеличению маржи;

- Ожидания восстановления спроса в связи с началом роста экономики;

- Чемпионат  мира по футболу в июне-июле этого года обеспечит дополнительный спрос в период проведения мероприятия;

- Ожидания улучшения финансовых показателей отчетности на фоне низкой базы;

- Активная позиция новых собственников и политика обратного выкупа акций, обеспечивающая поддержку котировкам;

- Спекулятивное устранение перепроданности;

- Развитие новых направлений, в частности собственных производств и одноименной аптечной сети;

- Лобби нового стратегического акционера – ВТБ;

- Возобновление дивидендных выплат на фоне улучшения показателей.

В числе факторов неопределенности стоит отметить риски снижения эффективности управления, обусловленные появлением акционера с государственным участием.

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