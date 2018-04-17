"Северсталь" представила нейтральную отчетность по МСФО за I квартал

Финансовые результаты Северстали совпали с ожиданиями рынка. EBITDA компании снизилась на 6% кв/кв до 706 млн долл. в результате падения продаж железорудного сырья и, как следствие, снижение доходов в ресурсном дивизионе группы. EBITDA стального дивизиона группы была на уровне предыдущего квартала: рост цен реализации (в среднем на 2% кв/кв) и объема продаж (+3% кв/кв) были нивелированы более высокой себестоимостью из-за роста цен на уголь и железорудного сырья.

Главным событием в преддверии отчетности стали высокие дивиденды, которые рекомендовал совет директоров компании за I квартал 2018 г., а именно - 38,32 руб. на акцию, что на момент выхода новости соответствовало квартальной доходности на уровне 4,3%. Мы считаем рекомендованные дивиденды очень высокими (196% от FCFF), таким образом, вчерашний скачок котировок акций компании после выхода новости выглядит обоснованным.

Также Северсталь сообщила об изменении дивидендной политики в сторону увеличения выплат: компания будет выплачивать 100% FCFF, если соотношение «чистый долг/EBITDA» не превысит 1,0, право рекомендовать дивидендные выплаты, превышающие 100% FCFF, если указанное соотношение ниже 0,5, и 50% FCFF, если коэффициент превысит 1. Ранее политика предусматривала, что уровень дивидендных выплат должен находиться в диапазоне, границами которого являются 50% чистой прибыли и 50% FCFF, если Чистый долг/EBITDA» ниже 1, и 30% чистой прибыли и 50% FCFF, если выше 1.

На конец I квартала 2018 г. соотношение «Чистый долг/EBITDA» составило 0,3. Стоит отметить, что суммарно за 2017 г. компания заплатила 113% FCFF, а квартальные выплаты были близки к 100% FCFF, при этом Северсталь указывала на намерение удерживать этот уровень. Таким образом, на наш взгляд изменение дивидендной политики носит преимущественно формальный характер.

Мы полагаем, что заданный Северсталью тон в сфере распределения доходов среди акционеров могут перенять и другие представители черной металлургии, в первую очередь ММК и Евраз. НЛМК уже является компанией, которая платит дивидендами более 100% FCFF, а Мечел находится на пути выздоровления и в ближайшее время, на наш взгляд, не сможет удерживать темп, заданный другими металлургами.