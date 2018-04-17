Центробанк не пойдет на снижение ставки в апреле

На предстоящем 27 апреля заседании ЦБ РФ примет решение по учетной ставке. По окончании прошлого заседания можно было предположить, что регулятор вновь пойдет на снижение ставки в конце апреля, но сейчас ситуация изменилась.
Хотя официальная инфляция остается на очень низких уровнях, как и (по мартовским опросам) инфляционные ожидания и наблюдаемая инфляция, эти данные не учитывают апрельские скачки курсов иностранных валют, вызванные усилением напряженности между Россией с Западом. Однако этот фактор окажет влияние на инфляционные ожидания граждан. При этом рост волатильности валютных курсов скажется и на самой инфляции.
Ослабление рубля приведет к некоторому повышению цен на импортные товары. Регулятор учитывает это и готов пересмотреть прогнозы на конец года по инфляции. На наш взгляд, к концу 2018-го она может оказаться в районе 3,3–3,6%, что выше наших ожиданий на начало года, предполагавших показатель около 3%.
С учетом усиления нестабильности валютного рынка курсов и ухудшения прогнозов по инфляции Банк России, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне. И лишь в случае стабилизации ситуации на валютном рынке и ослабления инфляционных рисков, регулятор может на июньском заседании возобновить смягчение кредитно-денежной политики и понизить ставку на 0,25%.
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