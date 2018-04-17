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Центробанк не пойдет на снижение ставки в апреле


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 

На предстоящем 27 апреля заседании ЦБ РФ примет решение по учетной ставке. По окончании прошлого заседания можно было предположить, что регулятор вновь пойдет на снижение ставки в конце апреля, но сейчас ситуация изменилась.

Хотя официальная инфляция остается на очень низких уровнях, как и (по мартовским опросам) инфляционные ожидания и наблюдаемая инфляция, эти данные не учитывают апрельские скачки курсов иностранных валют, вызванные усилением напряженности между Россией с Западом. Однако этот фактор окажет влияние на инфляционные ожидания граждан. При этом рост волатильности валютных курсов скажется и на самой инфляции.

Ослабление рубля приведет к некоторому повышению цен на импортные товары. Регулятор учитывает это и готов пересмотреть прогнозы на конец года по инфляции. На наш взгляд, к концу 2018-го она может оказаться в районе 3,3–3,6%, что выше наших ожиданий на начало года, предполагавших показатель около 3%. 

С учетом усиления нестабильности валютного рынка курсов и ухудшения прогнозов по инфляции Банк России, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне. И лишь в случае стабилизации ситуации на валютном рынке и ослабления инфляционных рисков, регулятор может на июньском заседании возобновить смягчение кредитно-денежной политики и понизить ставку на 0,25%.

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