Во вторник банки «принесли» на депозитный аукцион ЦБ 2,58 трлн руб., разместив чуть меньший объем, чем неделей ранее (2,66 трлн руб.). Ставка МБК MosPrime o/n по-прежнему остается выше уровня ключевой ставки ЦБ, поэтому у регулятора отсутствует необходимость в проведении дополнительных депозитных операций «тонкой настройки».

На валютном рынке выдался крайне волатильный день. В первые минуты после открытия рубль на максимуме коснулся отметки в 60 против доллара. Однако, не получив дальнейшей поддержки со стороны экспортеров и новостного фона, отечественная валюта скорректировалась.

Участники рынка активно «заходили» в подешевевшую до недельных минимумов валюту, так как внешние факторы остаются по-прежнему крайне неустойчивыми. В течение рабочего дня доллар встретил некоторое сопротивление в районе 61,5 руб., однако впоследствии поднимался выше 62 руб., используя благоприятную статистику по рынку недвижимости в США.

Впрочем, основной вклад в ослабление рубля, судя по всему, по-прежнему вносил нестабильный геополитический фон, так как к концу рабочего дня большинство валют развивающихся рынков отыграли свои потери к доллару, в то время как отечественная валюта вновь находилась в лидерах падения с заметным отрывом от ближайших «преследователей».