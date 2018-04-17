FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

На валютном рынке выдался крайне волатильный день


Рынки
Юрий Кравченко
Юрий Кравченко
старший аналитик ИК "Велес Капитал"
 

Во вторник банки «принесли» на депозитный аукцион ЦБ 2,58 трлн руб., разместив чуть меньший объем, чем неделей ранее (2,66 трлн руб.). Ставка МБК MosPrime o/n по-прежнему остается выше уровня ключевой ставки ЦБ, поэтому у регулятора отсутствует необходимость в проведении дополнительных депозитных операций «тонкой настройки».

На валютном рынке выдался крайне волатильный день. В первые минуты после открытия рубль на максимуме коснулся отметки в 60 против доллара. Однако, не получив дальнейшей поддержки со стороны экспортеров и новостного фона, отечественная валюта скорректировалась.

Участники рынка активно «заходили» в подешевевшую до недельных минимумов валюту, так как внешние факторы остаются по-прежнему крайне неустойчивыми. В течение рабочего дня доллар встретил некоторое сопротивление в районе 61,5 руб., однако впоследствии поднимался выше 62 руб., используя благоприятную статистику по рынку недвижимости в США.

Впрочем, основной вклад в ослабление рубля, судя по всему, по-прежнему вносил нестабильный геополитический фон, так как к концу рабочего дня большинство валют развивающихся рынков отыграли свои потери к доллару, в то время как отечественная валюта вновь находилась в лидерах падения с заметным отрывом от ближайших «преследователей».

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ