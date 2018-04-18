Колеблемся вместе с Трампом

Вчера индекс Мосбиржи вырос на 2,2%. Перед открытием торгов в пятницу я написал: «Рынок получит передышку и «быки» сегодня или завтра получат шанс отыграть пятничные потери». В данный момент индекс на 30% отыграл пятничные потери.

Трамп колеблется в вопросе антироссийских санкций (или делает вид), а рынок колеблется вместе с ним.

Ну и по акциям Сбербанка об пару слов… Играть на понижение отметки 190 было очень опасно, потому что там находится техническая поддержка, сформированная в октябре прошлого года. Котировки довольно долго стояли на этой поддержке, и у трейдеров сформировалась эмоциональная привязка к этому уровню. Вчера котировки выросли, но минимальная цель роста 220 пока не достигнута. Значит ли это, что котировки не будут выше? Нет, говорим о минимальной цели роста, есть и другие цели, например, 235.

К слову, вчера общался с аналитиком, который 26 марта завил, что акции Сбербанка по 500 рублей его не удивят. Аналитик уверен в своем прогнозе. Международное рейтинговое агентство Fitch в обзоре сообщило, что крупные российские банки смогут адаптироваться к санкциям США, хотя количество качественных заемщиков и станет меньше.

Во вторник американский фондовый рынок продемонстрировал рост по широкому спектру секторов. Росту фондового рынка поспособствовали оптимистичные ожидания по прибыли компаний, а также макроэкономическая статистика, вышедшая во вторник, полагают аналитики американских инвесткомпаний.

«В целом, картина позитивная, если говорить о росте прибыли компаний в разных отраслях. Значительную роль здесь играет налоговая реформа», – считает главный рыночный стратег в Invesco Кристина Хупер.

Советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу сообщил, что США не убеждены в полезности присоединения к Транстихоокеанскому партнерству (ТТП). «Инвесторы игнорируют эту новость, и это не является позитивным признаком», – сказала Хупер из Invesco. На прошлой неделе казалось, что Дональд Трамп благосклонно относится к ТТП, и на этом фоне фондовый рынок США демонстрировал рост. «Участникам рынка проще сосредоточиться на хороших новостях и на том, что проявляется в скорейшей перспективе, нежели пытаться оценивать потенциальное влияние протекционистской политики», – отметила Хупер.

Инвесторов приятно впечатлили финансовые показатели Netflix и UnitedHealth. Оптимизм насчет нового сезона корпоративной отчетности получил дополнительный толчок. Акции Netflix по итогам торгов во вторник прибавили в цене 9,19%, после того как компания превзошла ожидания аналитиков по росту числа абонентов за квартал. Также сильным ростом отметились акции Amazon, прибавившие в цене во вторник 4,32%, на фоне сильных финансовых результатов Netflix и, помимо этого, ввиду появления признаков того, что Верховный суд США не стремится давать властям штатов право на принуждение онлайн ритейлеров других штатов облагать покупки налогом с продаж. По ожиданиям аналитиков, рост прибыли у компаний из индекса S&P 500 в первом квартале составит 18,6%, что станет самым сильным ростом за последние семь лет, согласно данным от ThomsonReuters.

Во вторник по итогам торговой сессии индекс DowJonesIndustrialAverage вырос на 0,87% до 24786,63, S&P500 прибавил 1,07% до 2706,39, а NasdaqComposite – 1,74% до 7281,10. Согласно опубликованной во вторник статистике, домостроительство в США выросло в марте сильнее, чем ожидалось, на фоне возобновления роста строительства многоквартирных домов. Также признаком хорошего состояния экономики служат сильные показатели по промышленному производству. За прошлый месяц промышленное производство продемонстрировало сильный рост, на фоне холодной погоды, поспособствовавшей увеличению производства в секторе коммунальных услуг, и внушительного роста производства в горнодобывающем секторе.

Сегодня свои финансовые результаты представят Morgan Stanley, American Express, US Bancorp и Abbott Laboratories. ФРС США сегодня опубликует «Бежевую книгу» – экономические заметки от каждого из 12 региональных ФРБ. 1 мая начнется двухдневное заседание ФРС США по монетарной политике. BankofAmericaMerrillLynch во вторник обнародовала результаты глобальных опросов управляющих фондов. Опросы говорят о неуверенности некоторых рыночных быков. По данным этих опросов, в котором приняли участие 176 управляющих в разных странах мира, 39% респондентов считают, что американский фондовый рынок еще не достиг вершины и не достигнет ее, по крайней мере, до следующего года. Таким образом, этот год считают пиковым 61% опрошенных. При этом, 18% считают, что пик уже был.