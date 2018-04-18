Внешний фон способствует покупкам в российских активах

Сегодня, перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Так, поводом к покупкам станет динамика рынка энергоносителей, где, на фоне данных по запасам углеводородов в Штатах, нефть марки Brent поднялась выше 72 долларов за баррель. Отметим, что по статистике API, запасы нефти, бензина и дистиллятов в США снизились на 1,05 млн, 2,5 млн и 0,85 млн баррелей соответственно.

Также «быков» поддержит ситуация на внешних фондовых площадках. Так, по итогам торгов вторника в США индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,9% и 1,1% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжают восходящую динамику и к 9.00 мск. подтягиваются на 0,2%. На торгах в Азии японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite растут на 1,5% и 0,6%.

Учитывая отсутствие роста напряженности в отношениях между Россией и США, даже несмотря на сохранение некоторого уровня неопределенности, на первый план выйдет динамика внешних индикаторов, что позволит нашему рынку продолжить восстановление. Так, на фоне роста цен на нефть и позитивной динамики мировых рынков, индекс МосБиржи уже в начале дня может попытаться пробить сопротивление, расположенное на уровне 2200 пунктов и закрепиться над ним.

Открытие европейских площадок, скорее всего, также поддержит покупки в наших бумагах. При этом внимание игроков в Старом Свете будет сосредоточено на данных по инфляции в еврозоне и индексу потребительских цен в Великобритании. При этом, мы не исключаем продолжения восходящей динамики на рынке энергоносителей, где «быки» будут отыгрывать статистику от API.

Во второй половине дня основным фактором станут новости из США, где набирает обороты сезон отчетности компаний, который оказывает существенное влияние на настроения игроков за океаном. Для нашего же рынка определяющей может стать публикация статистики по запасам углеводородов от Минэнерго США. В случае если данные подтвердят цифры от API и покажут снижение запасов, это позволит рынку энергоносителей предпринять попытку обновления локальных максимумов, установленных в районе 73 долларов за баррель по нефти марки Brent. В этом случае наши активы получат поддержку в последние часы, что позволит индексу МосБиржи закончить день выше 2200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем нейтральной динамки рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов. Несмотря на рост цен на нефть, инвесторы продолжат учитывать последние события и высокую волатильность рынка. При этом в дальнейшем российская валюта может возобновить восстановление. Продолжение позитивной динамики в ценах на нефть и поддержка со стороны приближения налогового периода будут способствовать спросу на рублевую ликвидность. В результате доллар уже к середине дня может отступить в район 61,4 рубля, после чего внимание инвесторов будет сосредоточено на динамике цен на нефть. Так, в случае если данные Минэнерго США по запасам приведут к обновлению локальных максимумов на рынке энергоносителей, давление на американскую валюту усилится, и она сделает еще один шаг к ближайшей поддержке, которой выступает уровень 61 рубль.