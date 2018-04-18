Рыночная ситуация в РФ пока не претерпела заметных изменений

Вчера российский рынок заметно вырос, поскольку ожидавшиеся в понедельник новые санкции США против России были отложены на неопределенный срок. Это вместе с некоторым падением напряженности вокруг Сирии привело к временному ослаблению давления на российские акции. Индекс РТС прибавил 3,35%, а индекс ММВБ вырос на 2,2%. Лидировал Сбербанк, обыкновенные и привилегированные акции которого подорожали на 8% и 5,3% соответственно после объявления высоких дивидендов за 2018 г. Тем не менее в целом рыночная ситуация пока не претерпела заметных изменений, и любой заметный рост котировок может быть использован для выхода из ценных бумаг.

Европейские рынки вчера выросли, индекс Euro Stoxx 50 прибавил около 1%. Промпроизводство в США в марте, согласно опубликованной статистике, увеличилось на 0,5% месяц к месяцу, что выше ожидавшегося роста на 0,3%, а загрузка производственных мощностей достигла 78% – на 0,1 п.п. выше ожиданий. Однако показатели предыдущего месяца были скорректированы вниз, поэтому данные за март следует рассматривать скорее как нейтральные. Так или иначе, больше внимания инвесторы уделяют сейчас отчетности за 1 кв. 2018 г., которую компании начали публиковать на прошлой неделе. Уже объявленные результаты показывают, что квартал был достаточно успешным, что создает поддержку рынку. Вчера индекс S&P 500 прибавил более 1%.

Сегодня выйдут данные о состоянии запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 13 апреля. По данным Bloomberg, рынок полагает, что запасы выросли на 650 тыс. барр., а объемы бензина в хранилищах увеличились на 450 тыс. барр. API же считает, что запасы снизились: нефти на 1,047 млн барр., бензина – 2,473 млн барр. Нефтяные котировки растут на ожиданиях снижения запасов. Появившиеся сегодня в СМИ новости о том, что директор ЦРУ и будущий госсекретарь США Майкл Помпео несколько недель назад в Китае встречался с главой КНДР Ким Чен Ыном для подготовки его встречи с президентом Трампом, придали позитивный импульс азиатским рынкам. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в зеленой зоне. Мы ожидаем, что сегодня российский рынок откроется небольшим ростом.