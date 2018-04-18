FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Суверенные евробонды РФ подорожали, после того как США отложили введение новых санкций


Рынки
Евгений Сергеев
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 

Вчера утром российские еврооблигации смогли заметно вырасти в цене, отыгрывая новость о том, что США пока не будут вводить новые санкции в отношении России. Однако риск того, что в случае очередного обострения отношений между странами они все же могут быть введены, остается. После резкого скачка котировок вверх динамика в ходе дальнейшей сессии была нейтральной, чему также способствовали стабильные цены на нефть и доходность UST10 в течение дня. По итогам дня длинные выпуски прибавили 0,7–1 п.п. от номинала, а среднесрочные – 0,3–0,7 п.п. В среднем доходности вдоль суверенной кривой опустились на 7 б.п.

С момента введения санкций почти две недели назад, вызвавшего тотальную распродажу российских активов, суверенные евробонды РФ подешевели на 5,2–6,2 п.п. на дальнем участке кривой и на 2,5–3,7 п.п. на среднем. Доходность самого длинного выпуска RUSSIA’47 сейчас составляет 5,50%. За этот период спреды евробондов к гособлигациям США значительно расширились – примерно на 40–50 б.п. – и сейчас находятся вблизи локальных максимумов.

Мы считаем, что в ближайшие дни на фоне снижения напряженности на рынке восстановление котировок российских бумаг может продолжиться, но едва ли оно будет существенным. Отношения России с западными странами пока остаются напряженными, и в среднесрочной перспективе риски введения новых санкций сохраняются, поэтому говорить о полном восстановлении котировок до уровней марта и сужении спредов пока не приходится.

Среди корпоративных бумаг вырасти в цене смогли лишь евробонды нефтегазового сектора и госбанков

В корпоративном сегменте рынка динамика была не такой позитивной, как в суверенном, подорожать смогли лишь немногие выпуски, а некоторые бумаги по-прежнему торговались в минусе. Так, в нефтегазовом секторе наблюдался рост котировок еврооблигаций Газпрома (плюс 0,1–0,3 п.п.), бумаги Газпром нефти смотрелись лучше рынка, прибавив 0,3–0,5 п.п. от номинала, выпуски ЛУКОЙЛа оказались в незначительном минусе. Выросли в цене и евробонды госбанков – на 0,1–0,3 п.п. Бумаги частных банков показывали разнонаправленную динамику: субординированные выпуски Альфа-Банка потеряли 0,4–0,7 п.п. от номинала, тогда как суборды МКБ после значительного падения накануне подросли в цене на 1,8–2,5 п.п. В металлургическом секторе динамика в среднем была нейтральной, и только бумаги Полюса вновь выглядели хуже рынка, потеряв 0,3–0,6 п.п. Отдельно отметим IMHRUS’22 (YTM 7,6%), который прибавил 0,7 п.п. от номинала. Евробонды ГТЛК продолжили падение и вчера подешевели еще на 0,4–0,7 п.п.

Сегодня фон внешний скорее позитивный: цены на нефть растут, доходность UST10 стабильна, при этом снижение напряженности на российском рынке может продолжить оказывать поддержку евробондам. Азиатские рынки движутся вверх, фьючерсы на американские индексы – в плюсе.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ