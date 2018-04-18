Рубль недооценен, ждем укрепления к основным валютам до конца года

К середине дня на валютном рынке Московской биржи доллар прибавляет в пределах 0,1% до 61,6 руб. Евро подрастает на 0,2% до 76,3 руб.

Если абстрагироваться от краткосрочной волатильности по причине очередного налогового периода (НДПИ 25 апреля), еженедельных аукционов Минфина и процесса пополнения резервов правительства, то ключевое влияние на курс по-прежнему продолжают оказывать геополитика, динамика цен на нефть и приток капитала в отдельные классы рублёвых активов.

Начиная с конца позапрошлой недели, давление со стороны геополитических рисков с лихвой перевесило позитив на рынке нефти и подкосило спрос на рублёвые активы во главе с ОФЗ. Так, с 6 по 11 апреля из-за нового пакета санкций США, событий в Сирии и в целом насыщенного негативом новостного потока валютная пара USD/RUB в моменте прибавляла 12,8% до отметки 65. Во многом ослабление было связано с массированными распродажами ОФЗ: индекс «чистых цен» RGBI в моменте просел до минимумов начала декабря 2017 года. Ослабление рубля и бегство из рублёвого долга произошли на фоне роста нефтяных цен. В частности, с 6 апреля котировки ближних фьючерсов на Brent прибавили 8,6% до $72,7 за барр.

Несмотря на паническую реакцию и потенциально большой ущерб отдельным компаниям, новый пакет санкции всё-таки не является комплексным и долгосрочным негативом для всей российской экономики и отечественного финансового рынка. Максимальный возможный эффект, по всей видимости, ограничится ухудшением операционных и финансовых показателей «РУСАЛа» или сменой его структуры собственности. Маловероятно, но возможно создание банками (тем же Сбербанком) разумных резервов по активам из списка SDN. Сегодня стало известно (источник в МИД), что посольство РФ в Вашингтоне получило письмо от администрации Трампа о том, что новые санкции против России вводить не будут. Вероятность ограничений на госдолг, квазигосдолг госбанков и отключение SWIFT – околонулевая.

В сухом остатке имеем позитив на сырьевом рынке, который поддерживается ростом мировой экономики и действиями ОПЕК+, подешевевший и крайне привлекательный рублёвый долг и снижающиеся после паники геополитические риски. Кредитный дефолтный своп (5Y CDS) России на валютные обязательства с локального максимума на прошлой неделе 149,8 б. п. уже успел упасть до 136,3. До паники индикатор находился на отметке 116,4.

На пике валютной паники в середине прошлой недели мы не стали пересматривать свой базовый прогноз по валютной паре доллар/рубль. Наша цель на декабрь 2018 года – 57,7 рублей за доллар – по-прежнему актуальна.