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До конца недели нефть будет торговаться в диапазоне $70-73


Commodities / Рынки
Антон Покатович
Антон Покатович
главный аналитик Бинбанка
 

К середине недели нефтяные цены достигают новых максимумов с 2014 года – уровней в 72,9$.

Несмотря на деэскалацию геополитической напряженности в сирийском регионе и де-факто ликвидацию угрозы полномасштабных военных действий со стороны коалиции (США, Франции, Великобритании) против сил Асада, в нефтяных ценах сохраняется существенная премия.

Мы полагаем, что на данный момент инвесторы оценивают действия США и стран ЕС в Сирии как «демонстрацию силы», что, в свою очередь, позволяет участникам рынка ожидать такой же «жесткой» позиции в отношении иранской сделки.

Принятие решения по дальнейшей ратификации иранской ядерной сделки перенесено на май и совпадает со сроком, который установил Трамп, пообещав разорвать сделку с Ираном в мае в случае отсутствия существенных изменений в условиях пакта. Выход США из данного пакта, как уже отмечалось нами ранее, может означать возвращение нефтяного эмбарго для Ирана, что существенно ускорит балансировку нефтяного рынка и отправит котировки Brent к уровням 75$ и выше.

Помимо сохранения ожиданий инвесторов по иранской сделке поддержку ценам оказывают очередные своевременные комментарии представителей стран-участников ОПЕК+. Общий лейтмотив данных комментариев направлен на убеждение участников рынка в том, что рынок нефти сбалансируется уже в текущем году, а также в том, что участники ОПЕК+ близки к консенсусу в решении вопроса продления сделки на 2019 год.

Фактором, который может отразиться коррекцией котировок до конца недели, являются данные Минэнерго США. Мы ожидаем, что отчет министерства будет содержать информацию о новых исторических максимумах по американской нефтедобыче, а также росте запасов сырой нефти в Штатах, и несколько скорректирует оптимизм инвесторов. Учитывая вышеизложенное, ожидаем стоимость нефти в диапазоне 70-73$ до конца недели. 

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