Клиентская активность: обманчивое начало года

Этот год начался с впечатляющего ралли (РТС +14%), которое оказалось неожиданным в свете маячащих на горизонте санкций США в отношении российского долга, а также президентских выборов. Это подстегнуло аппетит к риску и рост вложений розничных инвесторов в акции в 1К18.

Сектор электроэнергетики стал самым популярным в сегменте акций накануне сезона выплаты дивидендов, второе и третье место занимали нефтегазовый и металлургический секторы. Наиболее активно торгуемыми оказались бумаги АЛРОСА на фоне восстановления в алмазной промышленности, а также Лента и Х5 из-за их заниженных оценок. Доходности продолжали падать, стимулируя фиксацию прибыли в облигациях и миграцию в другие классы активов. К сожалению, в 1К18 сложно было предположить, что в начале апреля РТС рухнет на 14% из-за геополитического конфликта и новых санкций.

Растущий аппетит к рискам в 1К18 накануне апрельской турбулентности на рынке

В течение 1К18 доля акций в портфелях розничных инвесторов увеличились на 5 пп. Индекс РТС в начале года взлетел на 14% (что стало для всех полной неожиданностью), поскольку цены на нефть марки Brent выросли до $70/барр., а опасения по поводу санкций США в отношении российского долга не материализовались. Доходности продолжали падать в течение квартала (ОФЗ подешевели еще на 0.5 пп) на фоне снижения процентных ставок ЦБ и замедления инфляции, а инвесторы продавали облигации, сократив их долю в своих портфелях на 9 пп.

Сектор электроэнергетики стал самым популярным в сегменте акций

Средняя месячная доля акций в секторе электроэнергетики подскочила до 28% против всего 18% в 2017 году, поскольку розничные инвесторы сосредоточились на привлекательных дивидендных историях накануне ежегодного сезона выплаты дивидендов. Нефтегазовый сектор чуть отстал (на 1 пп) – его доля составила 27% за счет его общей рыночной капитализации и ликвидности. Металлургический сектор переместился на третье место с 19% против 22% в среднем в 2017. Наименее популярными стали транспортный, машиностроительный секторы и сектор производства удобрений. Чистые месячные длинные позиции в акциях были волатильными, колеблясь от -4% до 4%.

Наиболее (ALRS, LNTA, FIVE) и наименее (GLTR, TGKA, MVID) торгуемые акции

АЛРОСА была самой активно торгуемой компанией, т.к. ее акции взлетели на 25%, отражая сильное восстановление на рынке алмазов, о чем свидетельствовали высокие ежемесячные продажи и растущие цены. Лента и Х5 также были в центре внимания, поскольку их низкие уровни оценки вызвали интерес инвесторов. Наименее торгуемыми акциями были Globaltrans, ТГК-1 и М.Видео. Для оценки объема торговой активности мы используем спред между минимальными и максимальными месячными позициями в акциях и делим его на среднее количество акций в портфелях инвесторов за период.

Вложения в валюты тоже выросли, доллар был наименее популярным

В 1К18 розничные инвесторы увеличили общие вложения в валюту на 7%. Это было обусловлено увеличением позиций в евро на 11%, а также позиций в рублях на 8%. Доллар США был относительно непопулярным – позиции в американской валюте выросли всего на 5%, поскольку доллар продолжал дешеветь по отношению к основным валютам (индекс DXY упал еще на 4%). Напротив, евро продолжал укрепляться на фоне роста ВВП еврозоны самыми быстрыми темпами за последнее десятилетие. Интересно, что выросли вложения в другие валюты, такие как турецкая лира и канадский доллар.

Стиль инвестирования был смещен в сторону дешевых акций с высокими дивидендами

Как и следовало ожидать, в преддверии сезона выплаты дивидендов в 1К18 розничные инвесторы предпочитали компании, которые предлагают высокую среднюю годовую доходность (выше 7%). Их внимание было сосредоточено на компаниях, которым выгоден сильный рубль, что также было предсказуемо, учитывая рост цен на нефть. Оценка также имела важное значение, поскольку компании, которые были относительно дешевы (ниже 5,0x по мультипликатору EV/EBITDA), находили своих покупателей. Розничные инвесторы в целом избегали компаний с низкими свободными денежными потоками, которые выигрывают от слабого рубля.