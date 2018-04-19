FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рубль продолжит укрепляться


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Основным поводом к продажам станет динамика рынка энергоносителей, где, на фоне снижения запасов в США, нефть марки Brent установила новые максимумы за несколько лет и вплотную подошла к отметке 74 доллара за баррель. При этом динамика внешних фондовых площадок может оказать сдерживающее влияние. В частности, по итогам торгов в США Dow Jones отступил на 0,2%, а индекс S&P500 подтянулся на 0,1%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в пределах 0,1%, продолжая торговаться ниже уровней, соответствующих нашему закрытию. На торгах в Азии японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite поднимаются на 0,1% и 0,9% соответственно.

Учитывая внешний фон, сегодня на открытии торгов мы ожидаем продолжения роста российского рынка, что позволит индексу МосБиржи уже в первые минуты подняться выше 2250 пунктов. Однако в дальнейшем возможно начало коррекционного снижения.

Так, «медведей» может поддержать ситуация в Европе, где мы ожидаем некоторого снижения основных индексов в начале дня. Также не исключено отступление нефти марки Brent от локальных максимумов, что будет обусловлено фиксацией прибыли по спекулятивным длинным позициям. В результате ко второй половине дня наш рынок может скомпенсировать часть утреннего роста. При этом в последние часы торгов внимание игроков переключится на новости из-за океана. Так, сегодня в США будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, индексам деловой активности ФРБ Филадельфии и опережающих индикаторов. Также важным фактором может стать выход отчетов американских компаний, которые окажут существенное влияние на динамику в первые часы в Штатах. 

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем продолжения укрепления рубля. Выход рынка энергоносителей на новые максимумы и приближение налогового периода, вкупе со снижением опасений относительно введения новых санкций в отношении России, поддержат национальную валюту. В результате уже в начале торгов доллар может отступить в район 60,7 рубля.

При этом, на наш взгляд, коррекция на рынке энергоносителей в середине дня может не оказать влияния на расстановку сил на валютном рынке, в результате чего «медведи» продолжат владеть инициативой, а основные мировые валюты отступать по отношению к рублю. Это обусловлено сохраняющимися высокими рублевыми ценами на нефть. Так, сейчас нефть марки Brent в рублях стоит более 4400 за баррель, что существенно выше уровней прошлого года и стоимости, определяемой из параметров российского бюджета. В сложившихся обстоятельствах основными факторами станут повышенное предложения валюты со стороны экспортеров и снижение рисков введения новых санкций в отношении России и российских компаний.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ