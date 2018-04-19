Рубль продолжит укрепляться

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Основным поводом к продажам станет динамика рынка энергоносителей, где, на фоне снижения запасов в США, нефть марки Brent установила новые максимумы за несколько лет и вплотную подошла к отметке 74 доллара за баррель. При этом динамика внешних фондовых площадок может оказать сдерживающее влияние. В частности, по итогам торгов в США Dow Jones отступил на 0,2%, а индекс S&P500 подтянулся на 0,1%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в пределах 0,1%, продолжая торговаться ниже уровней, соответствующих нашему закрытию. На торгах в Азии японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite поднимаются на 0,1% и 0,9% соответственно.

Учитывая внешний фон, сегодня на открытии торгов мы ожидаем продолжения роста российского рынка, что позволит индексу МосБиржи уже в первые минуты подняться выше 2250 пунктов. Однако в дальнейшем возможно начало коррекционного снижения.

Так, «медведей» может поддержать ситуация в Европе, где мы ожидаем некоторого снижения основных индексов в начале дня. Также не исключено отступление нефти марки Brent от локальных максимумов, что будет обусловлено фиксацией прибыли по спекулятивным длинным позициям. В результате ко второй половине дня наш рынок может скомпенсировать часть утреннего роста. При этом в последние часы торгов внимание игроков переключится на новости из-за океана. Так, сегодня в США будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, индексам деловой активности ФРБ Филадельфии и опережающих индикаторов. Также важным фактором может стать выход отчетов американских компаний, которые окажут существенное влияние на динамику в первые часы в Штатах.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем продолжения укрепления рубля. Выход рынка энергоносителей на новые максимумы и приближение налогового периода, вкупе со снижением опасений относительно введения новых санкций в отношении России, поддержат национальную валюту. В результате уже в начале торгов доллар может отступить в район 60,7 рубля.

При этом, на наш взгляд, коррекция на рынке энергоносителей в середине дня может не оказать влияния на расстановку сил на валютном рынке, в результате чего «медведи» продолжат владеть инициативой, а основные мировые валюты отступать по отношению к рублю. Это обусловлено сохраняющимися высокими рублевыми ценами на нефть. Так, сейчас нефть марки Brent в рублях стоит более 4400 за баррель, что существенно выше уровней прошлого года и стоимости, определяемой из параметров российского бюджета. В сложившихся обстоятельствах основными факторами станут повышенное предложения валюты со стороны экспортеров и снижение рисков введения новых санкций в отношении России и российских компаний.