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Неопределенность в отношении перспектив экономического развития РФ усилилась


Рынки
Девятов Алексей
Алексей Девятов
главный аналитик ФК "Уралсиб"
 

По нашим оценкам, в марте российский ВВП увеличился на 0,7% после роста на 1,3% месяцем ранее. Основной вклад в рост экономики в марте обеспечили торговля, транспорт и сельское хозяйство. В то же время вялая динамика в промышленности и секторе услуг, а также резкое сокращение объемов строительства оказали негативное влияние на рост ВВП. Как мы уже писали, снижение темпов роста в промышленности было вызвано спадом в металлургии, производстве строительных материалов, а также электронного и электрического оборудования. В сочетании с резким падением объемов строительства такая картина однозначно указывает на сокращение инвестиционной активности, обусловленное уменьшением объемов работ на ряде крупных объектов инфраструктуры. При этом холодная погода положительно отразилась на добыче угля и газа, а также на железнодорожных перевозках и объемах трубопроводного транспорта.

Мы полагаем, что, если российской валюте не удастся в ближайшем будущем вернуть утраченные на прошлой неделе позиции, ослабление рубля может негативно отразиться на темпах роста российской экономики. Несмотря на то что снижение курса рубля в целом окажет умеренную поддержку промышленности, относительная слабость российской валюты может негативно сказаться на темпах роста реальных доходов населения.

По нашему мнению, ожидаемое нами замедление роста доходов, усиление инфляционного давления и возросшая неопределенность в отношении дальнейших перспектив способны привести к ослаблению потребительского спроса в ближайшие месяцы. Кроме того, если санкции в отношении российского суверенного долга все же будут введены, это может привести к дальнейшему ухудшению ситуации.

В настоящее время мы сохраняем текущий прогноз роста российского ВВП на 1,6% в 2018 г., однако отмечаем значительные риски того, что он окажется меньше.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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