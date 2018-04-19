Суверенные еврооблигации РФ продолжают дорожать на фоне снижения угрозы новых санкций

Суверенные евробонды РФ второй день подряд росли в цене на фоне ослабления напряженности на российском рынке благодаря тому, что США в понедельник отложили введение новых санкций, и вчера вечером президент США Дональд Трамп подтвердил, что санкции могут быть введены лишь при условии очередного обострения отношений между странами. К тому же поддержку российским бумагам оказывали стремительно растущие цены на нефть, обновившие вчера трехлетний максимум и приблизившиеся к концу торговой сессии к отметке 74 долл./барр.

Доходность UST10 большую часть дня была стабильна, а ее рост вечером не оказал давления на российские бумаги. По итогам сессии длинные выпуски прибавили по 0,8–1,2 п.п. от номинала, а среднесрочные подорожали на 0,2–0,5 п.п. В среднем доходности вдоль кривой опустились на 7 б.п.

Сегодня российские бумаги могут продолжить восстанавливаться в цене, однако пока мы не ждем, что это восстановление будет значительным, поскольку в среднесрочной перспективе санкционные риски для российских евробондов сохраняются.

В лидерах рынка второй день подряд евробонды Газпром нефти

В корпоративном сегменте динамика в целом была позитивной, при этом, как и днем ранее, в лидерах были бумаги нефтегазового и банковского секторов. Так, лучше рынка второй день подряд смотрелись выпуски Газпром нефти – плюс 0,7–1,2 п.п. от номинала. Также отметим результаты еврооблигаций Газпрома – плюс 0,4–0,8 п.п. от номинала. Евробонды госбанков в среднем подорожали на 0,3–0,5 п.п., суборды ВТБ и RSHB’23 (YTM 7%) выросли сильнее – плюс 0,7 п.п. и 0,9 п.п. соответственно. Также продолжили восстанавливаться котировки субординированных выпусков МКБ, вчера их рост составил 0,6–1,4 п.п. В металлургическом секторе динамика в среднем оставалась нейтральной. В плюсе завершили торги бумаги Полюса – на 0,3–0,9 п.п. от номинала, также отметим рост котировок POGLN’22 (YTM 10,5%) на 0,9 п.п. Евробонды ГТЛК по- прежнему дешевеют и вчера потеряли еще 0,3 п.п. от номинала.

Сегодня внешний фон скорее позитивный: доходность UST10 накануне вечером заметно повысилась, однако цены на нефть этим утром продолжают расти, и с учетом снижения напряженности на рынке российские бумаги, вероятно, продолжат восстанавливаться в цене. Азиатские рынки сегодня в плюсе, как и фьючерсы на американские индексы.