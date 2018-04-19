Минфин возобновил интервенции на валютном рынке

Дневной объем интервенций вырос. Согласно данным ЦБ, интервенции Минфина на валютном рынке с расчетами 18 апреля составили 17,5 млрд руб. Это больше изначально запланированного объема ежедневных покупок на этот месяц (11,5 млрд руб.), однако было вполне ожидаемо, что после возобновления интервенций объем вырастет.

Минфин пока что отказывается пересматривать месячный объем интервенций. Возобновление интервенций означает, что, по мнению монетарных властей, ситуация на внутреннем валютном рынке стабилизировалась, а бюджетное правило пока сохраняется в его нынешней форме, что, в принципе, позитивно. Рост нефтяных котировок оказывает дополнительную поддержку рублю, это должно смягчить возможный негативный эффект интервенций для рынка.

С другой стороны, возобновление покупок на валютном рынке может быть воспринято негативно, достигнутое равновесие пока довольно хрупкое и неустойчивое, к тому же во 2–3 кв. профицит счета текущих операций резко снижается. Возврат к интервенциям может привести к новой волне ослабления рубля, правда, довольно небольшого.

S&P вчера прокомментировало интервенции Минфина

По словам агентства, в период, когда интервенции прерывались, ведомства не отступали от бюджетного правила в части конвертации нефтяных допдоходов бюджета, просто средства Минфина конвертировались вне рынка, напрямую в ЦБ.

В сложившейся ситуации подобные действия могли быть вполне оправданными, таким образом минимизировался возможный негативный эффект для рынка и в плане сокращения предложения иностранной валюты, и в плане сокращения притока нестерилизованной ликвидности. Основной вопрос состоит в том, как монетарные власти будут действовать в дальнейшем, когда необходимо будет использовать эти средства для поддержки бюджета, предполагалось, что валюта будет конвертирована на рынке. Предпочтительным же кажется вариант конвертировать средства, которые были конвертированы вне рынка, обратно в рубли тоже вне рынка. Возможно, что как раз возобновившиеся в увеличенном объеме интервенции и позволят нормализовать ситуацию, все же конвертировав все средства на рынке.