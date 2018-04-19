Производство и спрос в марте: в чем причина сокращения в строительстве?

Доклад Росстата о социально-экономическом положении России за март свидетельствует о сохранении позитивной ситуации на рынке труда при некотором ухудшении показателей в сфере производства. Самым большим сюрпризом стало падение объемов строительства на −9,7% г/г. Однако мы полагаем, что такой результат следует воспринимать с определенными оговорками. Во-первых, данные по объемам строительства, относящиеся к началу года, в принципе довольно плохо отражают более долгосрочные тренды; во-вторых, на них могли отрицательно сказаться различные разовые факторы; в-третьих, общий индекс плохо согласуется с динамикой его крупнейшей составляющей – строительства жилья; в-четвертых, значительное увеличение дефлятора индекса объемов строительства может существенно завышать реальный масштаб падения объема выполненных работ.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в марте сократился на −9,7% г/г

Отчасти такого результата можно было ожидать, исходя из данных по объему выпуска различных видов строительных материалов. Кроме того, в марте объем перевозки цемента на сети РЖД сократился на −2,5% г/г при росте перевозок строительных грузов на +3,0% г/г. Насколько устойчивым окажется данный негативный тренд и каковы его главные причины? На наш взгляд, важно иметь в виду следующее:

• Данные по объемам строительства, относящиеся к началу года, и особенно к первому кварталу, в принципе плохо отражают более долгосрочные тренды, поскольку номинальный объем работ по виду деятельности «Строительство» в первом квартале, как правило, в два–три раза ниже, чем в последующие кварталы.

• Есть как минимум два технических фактора, которые должны были отрицательно повлиять на объемы строительства в марте: более холодная по сравнению с прошлым мартом погода и меньшее (на два) количество рабочих дней, связанное с переносом праздничных выходных.

• Основное сокращение объемов строительства, очевидно, пришлось на «нежилой» сегмент, т.к. объем ввода жилых домов, по данным Росстата, в действительности вырос на +11,3% г/г. Отталкиваясь от этого, можно предположить, что свою роль сыграл эффект высокой базы, обусловленный завершением крупных строительных проектов в начале прошлого года (объектов к ЧМ-2018, железнодорожной линии Журавка–Миллерово и т.п.).

• По нашим оценкам, дефлятор объемов строительства, в феврале составивший 2,7% г/г, в марте вырос до 9,8%. Если бы он остался на прежнем уровне, сокращение объемов строительства было бы куда менее существенным: −3,5%.

По-прежнему позитивная ситуация на рынке труда

Рост реальных зарплат, согласно первой оценке Росстата, в марте составил +6,5% г/г, номинальные зарплаты выросли на +9,0% г/г. Мы полагаем, что в рамках следующей публикации оценка роста реальной заработной платы будет пересмотрена в сторону увеличения – как это произошло с оценкой за февраль, которая была повышена с +9,7% до +10,5%. Значительно выросли зарплаты в добыче нефти и природного газа (+15,2% г/г) и на трубопроводном транспорте (+21%). В то же время, в секторе финансовых услуг зарплаты в годовом сопоставлении не изменились (в то время как в январе рост составил +20,9% г/г). Безработица осталась на прежнем уровне в 5%; безработица, очищенная от влияния сезонного фактора, по нашим оценкам, снизилась до 4,7% против 5% на конец 2017 г.

Небольшое ускорение роста оборота розничной торговли

Оборот розничной торговли вырос на 2% г/г при приблизительно одинаковом вкладе продовольственного и непродовольственного сегментов (+2,1% и +1,8% соответственно). Мы полагаем, что одной из причин более низких темпов роста оборота розничной торговли по сравнению с реальными зарплатами могла стать более холодная погода (средняя температура воздуха в марте 2018 г. была на 6°C ниже, чем в марте 2017 г.),