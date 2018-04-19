Инвестиционный запал начинает спадать

Пока ещё сохраняется умеренный позитив на мировых фондовых рынках, но чем ближе май месяц, тем больше будет желающих выйти из рисковых активов. После технического восстановления биржевые индексы в Европе и США вновь начали показывать слабость. Главная причина слабости – очень слабые данные по экономике по всему миру. Практически, макроданные указывают на замедление и на риски рецессии в Европе, США и Китае уже в ближайшие кварталы.

Действия китайского регулятора по снижению норм резервирования для банков лишь на несколько дней выправили ситуацию с ликвидностью и остановили падение биржевых индексов в Азии, но проблемы растут как снежный ком. Главная угроза на май - это риски запуска торговой войны между США, Китаем и Европой. Да, пока все страны готовы договариваться, но ввиду ухудшения дел в каждой стране никто на большие уступки Америке не пойдёт. А у самой Америки рекордными темпами растёт дефицит бюджета, так что в ближайший месяц Д.Трамп опять начнёт кошмарить фондовые рынки.

Сводный индекс азиатского региона растерял весь вчерашний запал и сегодня показал скромный рост, в пределах 0.4%. Биржевые европейские индексы всю первую половину дня торгуются нейтрально, вблизи вчерашнего закрытия. А вот фьючерсы на американские биржевые индексы уже ушли в минус и теряют 0.25%.

Российские биржевые индексы с открытия пытались расти почти на 1%, но тоже растеряли весь позитив и вернулись к вчерашнему закрытию. Рублёвый индекс московской биржи торгуется вблизи отметки 2240 пунктов, валютный индекс РТС вблизи отметки 1155 пунктов. Акции Сбербанка сегодня вновь пытались преодолеть уровень сопротивления на отметке 220 рублей, но пока им это сделать так и не удалось. Акции Русала на московской бирже сегодня растут на 8%, после новостей о том, что компания ведёт переговоры о поставках своей продукции в Китай. Акции ГМК сегодня взлетали на 3% до отметки 11000 рублей на фоне сильного роста цен на никель, но и тут позитивный запал иссякает. Акции Аэрофлота сегодня теряют 1.5%, а вот акции Магнита растут почти на 2%, но уровень 5000 им тоже пробить пока не удаётся. Отчёт по Магниту за первый квартал выйдет уже завтра, поэтому движения в его акциях могут быть сильные.

Техническая картина по российскому рублёвому индексу Московской биржи пока выглядит позитивно, но всё будет зависеть от закрытия недели. Пока рублёвому индексу Московской биржи удалось подняться выше уровня сопротивления на отметке 2200 пунктов. Главное теперь — закрепиться по итогам недели.

Индекс промышленных металлов после двухдневного ралли сегодня медленно начинает корректироваться. На фоне последних данных по экономикам развитых стран очень странно, что он вообще показал такой рост. Продолжают сегодня рост лишь цены на алюминий. Цена на медь теряют 0.5%.

Драгоценные металлы сегодня падают на скромные 0.3%. Цена тройской унции золота консолидируется на отметке 1347$. До майского заседания ФРС драгоценные металлы вряд ли покажут хорошую восходящую динамику.

Котировки нефти марки Brent сегодня держатся вблизи отметки 74$ - это новый максимум за последние три года. Ценам на нефть продолжают оказывать поддержку проблемы с добычей в Венесуэле и растущие риски санкций на Иран стороны США. Кстати, Иран с сегодняшнего дня отказался продавать нефть за доллары и начал это делать за рубли, что Америке вряд ли понравится.

На глобальном валютном рынке сегодня всё спокойно. Индекс доллара продолжает торговаться чуть выше отметки 89 пунктов, а ключевая валютная пара евро/доллар — вблизи отметки 1.237. Российский рубль в паре с американским долларом продолжает игнорировать рост нефти и теряет сегодня почти 0.4%. Валютная пара доллар/рубль консолидируется уже третий день вблизи отметки 61, где проходит уровень поддержки. Кстати, Минфин РФ вновь вернулся на рынок и начал покупать валюту для пополнения ЗВР. Вчера ведомство купило валюты на 17 млрд. рублей.

Внешний фон постепенно ухудшается. Сезон отчётности в США больше радует инвесторов и оказывает некий поддерживающий эффект, но скоро про него все забудут, и инвесторы вновь начнут смотреть на реальную экономику.