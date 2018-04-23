В начале дня доллар может отступить к отметкам 61,2-61,3 рубля

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам послужит динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent, несмотря на рост буровой активности в Штатах, смогла вновь подняться в район 74 долларов за баррель. Ситуация на внешних фондовых площадках также поддержит российских «быков».

После провала в США в пятницу, где основные индексы потеряли порядка 0,8%, сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют чуть менее 0,3% и торгуются выше уровней, соответствующих нашему предыдущему закрытию. При этом в Азии наблюдается умеренное снижение: японский Nikkei225 отступает на 0,2%, китайский Shanghai Composite теряет символические 0,03%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем позитивного открытия на нашем рынке, что позволит индексу МосБиржи в начале дня подняться в район 2240 пунктов. При этом дальнейшее развитие событий будет зависеть от динамики первых часов в Европе, где мы ожидаем умеренного роста основных индексов, а также блока макроэкономической статистики. Так, в первой половине дня будут опубликованы данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Франции, Германии и еврозоны, которые могут оказать существенное влияние на динамику активов Старого Света и, соответственно, повлиять на настроения, царящие на нашем рынке.

Также важным фактором станет ситуация на рынке энергоносителей, где «быки» могут попытаться переписать годовые максимумы, что поддержит покупки в российских активах. Во второй половине дня внимание игроков переключится на новости из США. В отсутствие важной макроэкономической статистики, основным фактором может стать набирающий обороты сезон отчетностей, в рамках которого сегодня данные опубликуют Halliburton, Kimberly-Clark и Philips.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем укрепления российской валюты в начале торгов. Возвращение нефти марки Brent в район 74 долларов и пик налоговых выплат, который приходится на эту неделю, будут способствовать спросу на рублевую ликвидность. В результате уже в начале дня доллар может отступить в район 61,2 – 61,3 рубля, после чего негативная динамика продолжится. В дальнейшем поводом к продажам в американской валюте выступит попытка «быков» на рынке энергоносителей обновить многолетние максимумы. В этом случае к концу основной сессии доллар может отступить ниже 61 рубля, что откроет ему дорогу в район 57 – 59 рублей.