Основное событие недели в России - заседание Банка России

Российский рынок акций завершил пятничные торги разнонаправленным движением котировок, но по итогам недели заметно вырос: индекс РТС прибавил 3,6%, а индекс ММВБ поднялся на 2,6%. Основным фактором поддержки для рынка остается отсутствие дополнительных санкций в отношении РФ. В пятницу министр финансов России Антон Силуанов встретился в США с главой американского Минфина Стивеном Мнучиным, чтобы обсудить вопрос санкций. О результатах пока не сообщалось, тем не менее сам факт обсуждения проблемы на высоком уровне и предыдущие заявления Мнучина о том, что он не считает необходимым налагать ограничения на российский суверенный долг, дает надежду на то, что стороны будут искать возможность исключить хотя бы долг из дальнейших санкций.

Основным внутренним событием этой недели для российского рынка станет заседание совета директоров ЦБР в пятницу 27 апреля. Мы полагаем, что в связи с изменением ситуации из-за введения санкций США 6 апреля совет в этот раз воздержится от изменения ставки и оставит ее на текущем уровне 7,25%.

Из факторов, способных оказать влияние на рынок, следует также отметить, что Минифин РФ не оставляет попыток получить дивиденды с госкомпаний в полном объеме по итогам 2018 г. Как сообщают «Ведомости», Антон Силуанов направил письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором предупредил о рисках недополучить в бюджет до 204 млрд руб. дивидендов – более половины от плана на 2018 г.

Основные рынки Европы провели пятничную сессию без ощутимых изменений, а американские индексы заметно отступили. Доходность 10-летних UST приблизилась к 3%. В четверг, 26 апреля, состоится заседание ЕЦБ, от которого инвесторы ждут прояснения плана дальнейших действий по окончанию программы количественного смягчения. Последние макроданные по еврозоне были достаточно слабыми (низкая инфляция и падение промпроизводства), что не добавляет аргументов сторонникам ужесточения денежно-кредитной политики. Азиатские индексы сегодня двигаются разнонаправленно.

Заявление Ким Чен Ына о том, что КНДР готова к прекращению ядерной гонки и к переговорам с США, должны были поддержать рынки Азии, но падение котировок американских технологических компаний в пятницу и опасения, что резкий рост цен на сырье скажется на темпах роста мировой экономики, оказали негативный эффект. Фьючерс на индекс S&P 500 сегодня растет. Нефтяные котировки находятся на уровнях пятницы. Американские нефтяные компании добавили на прошедшей неделе пять буровых, а технический комитет ОПЕК+ заявил, что сокращение добычи нефти необходимо продолжить. В то же время президент Трамп выступил с резкой критикой политики ОПЕК по поддержке нефтяных цен.

Российский рынок начнет сегодня день небольшим снижением.