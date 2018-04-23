Финансовые результаты "Магнита" в I квартале оказались лучше рынка

Магнит (ПОКУПАТЬ) в I квартале сократил чистую прибыль на 1,8% - нейтрально.

Несмотря на относительно слабую динамику показателей Магнита, его финансовые результаты оказались заметно лучше рынка. В целом, рост выручки компании был обеспечен исключительно новыми открытиями, т.к. сопоставимые продажи упали на 3,65% на фоне снижения трафика на 3,64% и среднего чека на 0,01%. Негативным моментом является также падение EBITDA, при росте выручке. Правда, Магниту удалось удержать рентабельность по этому показателю выше 7%.