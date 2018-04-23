"Газпром" планирует построить газохимический комплекс на Балтике: новость может повлиять на акции

Ведомости сообщают, что Газпром рассматривает возможность строительства нового масштабного газохимического комплекса в Усть-Луге (Ленинградская область). Новый завод сможет перерабатывать до 45 млрд куб м газа. Метан будет поставляться на соседний завод Балтийский СПГ (14-15 млрд куб м), а оставшийся газ будет отправляться в Европу через экспортный трубопровод Северный поток-2. На новом заводе также будет производиться этилен и полиэтилен (до 1.5 млн т в год), предназначенный для европейских рынков. Предварительные капзатраты оцениваются в $20 млрд, и проект будет реализовываться в партнерстве с Русгаздобыча, которая, по имеющейся информации, может быть ассоциирована с Аркадием Ротенбергом.

Наше мнение. Газпром уже реализует Амурский ГПЗ, который в значительной степени связан с газохимией, и продукция которого предназначена для азиатских рынков в силу его географического положения. Пока не ясно, на каких условиях Газпром будет финансировать новый проект - через проектное финансирование (как в случае с Амурским ГПЗ) или разделит затраты с новым партнером (до 49-50%).

И хотя пока слишком рано оценивать этот новый проект Газпрома из-за отсутствия подробной информации, отметим, что любые капиталоемкие проекты Газпрома воспринимаются инвесторами с некоторым скептицизмом, и мы ожидаем, что акции компании будут демонстрировать отстающую динамику в ближайшие дни.

Эта новость может оказать влияние на акции Газпрома еще и потому, что он завершает свои крупные проекты строительства экспортных трубопроводов (Северный поток-2, Турецкий поток и Сила Сибири) в конце 2019, и ожидалось (и компания подтверждала эти ожидания), что его капзатраты после достижения пика в 2018-19, упадут ниже 1 трлн руб. в 2020, высвободив существенный объем FCF. Теперь, когда на повестке появился газохимический комплекс на Балтике стоимостью $20 млрд, эта парадигма вызывает сомнения, хотя вновь подчеркнем, что пока не ясно, какая часть этих расходов будет финансироваться самим Газпромом.