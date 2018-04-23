Бюджет может недополучить примерно 200 млрд руб из-за меньшего объема дивидендных выплат

Министр финансов Антон Силуанов намерен заставить госкомпании направлять на дивидендные выплаты строго не менее 50% прибыли по МСФО (правило, которое является предметом частых дискуссий в последние годы). В качестве примера министр финансов указал на то, что в этом году бюджет может недополучить до 200 млрд руб. дивидендов госкомпаний, так как ряд компании заложили меньшие суммы на выплату дивидендов.
Мы согласны с тем, что выплата дивидендов от госкомпаний в соответствии с четко установленным правилом было бы хорошей новостью и ожидаем, что Минфин попытается оказать давление на компании с тем, чтобы избежать потенциального недополучения части бюджетных доходов.
В то же время отметим, что обсуждаемая сумма эквивалента годовому росту цены на нефть всего лишь на $2/барр. Таким образом, возможный негативный эффект от меньшего объема доходов бюджета из-за недополученных дивидендов явно не будет главной темой этого года, учитывая значительный рост цены на нефть.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.