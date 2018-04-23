Заседание ЦБ в пятницу окажет нейтральное влияние на отечественный валютный рынок

Полагаем, что в течение недели геополитическая конъюнктура остается актуальной темой для движения рубля. Несмотря на тот факт, что введение новых «сирийских» санкций к РФ откладывается на данный момент, инвесторы продолжат придерживаться осторожных стратегий в отечественных активах.

Запланированные на текущей неделе визиты канцлера ФРГ и президента Франции в США, вероятно, будут носить показательный характер и вряд ли смогут сформировать новые витки разногласий между РФ и Западом.

Также нейтральное влияние на отечественный валютный рынок, скорее всего, окажет заседание ЦБ РФ в пятницу. Мы ожидаем, что риторика регулятора будет весьма сдержанной, а ее фокусом будет успокоение участников рынка.

Учитывая текущую внешнюю конъюнктуру, мы полагаем, что ставка на этом заседании сохранится на уровне 7,25%. В результате при поддержке высоких уровней нефтяных цен ожидаем движения рубля в диапазоне 61,3-62,6 за доллар.