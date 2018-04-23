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Потеря трафика негативно сказалась на отчетности "Магнита"


Рынки
Тимур Нигматуллин
Тимур Нигматуллин
аналитик "Открытие Брокер"
 

Ритейлер (FMCG) «Магнит» представил операционные и сокращённые финансовые результаты по итогам 1 квартала 2018 года. Выручка выросла на 8,1% год к году до 288,6 млрд руб. В разбивке по основным сегментам: магазины «у дома» принесли 74,6% выручки (+9,1% год к году), гипермаркеты – 11,7% (-2,7% год к году), дрогери – 7,3% (+13,1% год к году). Общая торговая площадь ритейлера увеличилась на 13,2% год к году до 5,8 млн кв. м. 

Отставание выручки от прироста торговых площадей по большей части связано с падением трафика (количества чеков) по всем основным форматам и стагнации среднего чека. Динамика по зрелым магазинам (LFL) за квартал: выручка снизилась на 3,65% (трафик упал на 3,64%, снижение по среднему чеку составило 0,01%). Для сравнения: рынок продуктов питания в РФ, по данным Росстата, за период вырос на 3,6% г/г, выше продаж LFL «Магнита». 

В 1 квартале 2018 года рынок FMCG находился под давлением ряда факторов: плохая погода в феврале, сберегательные настроения чувствительных к промоакциям потребителей, конкуренция, дефляция товаров на полке. Очевидно, роль сыграли и такие уникальные для «Магнита» негативные факторы, как реновация магазинов (положительный эффект в этом отношении ожидается не ранее 3-4 квартала 2018 года) и проблема с позиционированием предложения. Между тем, по итогам 1 квартала номинальные зарплаты населения выросли на 12% год к году, а реальные доходы повысились на 3%. В подобных условиях конкуренты «Магнита» из топ-3 пытаются обойти проблему привыкших к скидкам покупателей посредством улучшения товарной матрицы, в т.ч. с использованием данных, собранных посредством карт лояльности, в конечном итоге продавая больше товаров в чеке. «Магнит» же в этом плане пока относительно консервативен. 

Рентабельность EBITDA ритейлера в 1 квартале 2018 года снизилась на 0,76 процентного пункта год к году до 7,1% (20,5 млрд руб.). Чистая прибыль упала на 1,7% год к году до 7,4 млрд руб. В сокращенной отчётности традиционно не раскрываются данные по долговой нагрузке, размытию акций и денежных потоках (публикуются на полугодовом базисе).

В целом квартальные результаты компании не дотянули до консервативных рыночных ожиданий. Однако, учитывая распродажи акций в предыдущие месяцы, мы видим умеренный потенциал для роста котировок от текущих уровней до 4921 руб. за бумагу. Ключевым драйвером, помимо улучшения рыночной конъюнктуры, могут стать перестановки в менеджменте, долгожданный позитивный эффект реновации магазинов и новая долгосрочная стратегия развития. Гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан на этот раз не вошёл в совет директоров ритейлера, что, пожалуй, создаёт некоторые предпосылки в этом плане.

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