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Прогноз результатов НЛМК за I кв по МСФО: чистая прибыль сократилась на 7%


Рынки
Александр Сидоров
Александр Сидоров
аналитик ИК "Велес Капитал"
 

НЛМК 23 апреля опубликует финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2018 г. 

Мы ожидаем, что выручка компании вырастет на 2% кв/кв до 2 815 млн долл. в результате роста цен на металлопродукцию в среднем на 7% кв/кв на внутреннем рынке и на 20% кв/кв на рынке США. Негативное влияние оказало снижения объема реализации металлопродукции на 5% кв/кв до 4,2 млн тонн. 

Согласно нашим расчетам, EBITDA снизится на 1% кв/кв. до 777 долл.: небольшой негативный эффект оказали укрепление рубля к доллару и рост цен на уголь в отчетном периоде. Чистая прибыль, согласно нашим ожиданиям, составит 396 млн долл., что на 7% ниже уровня за IV квартал 2017 г.

Таким образом, мы прогнозируем, что результаты НЛМК не будут существенно отличаться от показателей предыдущего квартала, и не ожидаем, что отчетность компании окажет влияние на котировки акций.

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