Alphabet не разочаровал

Мировые биржи начали неделю в боковике перед отчётностью и на фоне признаков технического поворота в части сектора товаров первой необходимости. Индекс S&P 500 вырос на +0,01% до 2670,29 благодаря росту телекомов на +1%, ТЭК на +0,6%, здравоохранения на +0,4%, и сектора дискреционного потребления на +0,2%. Индекс Dow 30 упал на 0,06% до 24448,69 из-за снижения ритейла, товаров гигиены и полупроводников. Уменьшение давления на алюминий привело к снижению золота до $1327. Улучшение отношений России и США повысило цену на Брент до $75. Рост доходности трежерис замедлился на уровнях около 3%, но и его хватило для того, чтобы столкнуть пару евро/доллар к 1,222 перед заседанием ЕЦБ в четверг.

Более сильному росту индекса S&P препятствовало снижение Alcoa (Nyse: AA; -13,5% в день до $51,9) на фоне снижения цен на алюминий на 18% с максимума года после сигнала США о готовности снять санкции с РусАла до 23 октября в случае ухода нынешнего хозяина.

Вчера отчётность показала, что у Alphabet (Nasdaq: GOOGL) акционерный капитал вырос на +6% ($8 млрд), и выручка расширилась на +26% в год главным образом, от рекламы, благодаря увеличению числа платных кликов на +59% в год, и снижение налогов повысило рентабельность на 8 процентных пунктов до 30% при снижении операционной маржи на 5 процентных пунктов до 22% из-за роста себестоимости и расходов на продажи на 4 процентных пункта по отношению к поступлениям в выручку.

Из рейтингов вчера наибольший эффект на биржу произвёл Goldman Sachs, аналитик которого Джеми Рубин повысил бумагу Merck (Nyse: MRK) до уровня «покупать» с целевым уровнем $73, +21% к котировке закрытия $60,25. Почему Merck можно покупать с этим целевым уровнем? Прежде всего, оценка продаж иммунотерапии Keytruda повышена на $2 млрд (+10%) для 2021 года и на $4 млрд (+24%) для 2025-го. Вместе с бизнесом Merck в сфере ветеринарии, Кейтруда способна повысить операционную маржу компании с 32,5% до 40% в 2025-м году и поможет найти золотую жилу после лекарства Янувии, часть патентов на которую истекало в 2019 году.

В сфере макроэкономики развитых стран во вторник свежие данные расскажут о ценах на жильё и продажах новых домов в США. Из отчётности ожидаются Verizon (Nyse: VZ), Travelers (Nyse: TRV), Ely Lilly (Nyse: LLY), Caterpillar (Nyse: CAT), Coca-Cola (Nyse: KO), Lockheed Martin (Nyse: LMT), Texas Instruments (Nyse: TXN), Amgen (Nasdaq: AMGN). Годовые собрания состоятся в IBM (NYSE: IBM) и HP (NYSE: HPQ).

Ценные бумаги консервативных брендов, включая Verizon и Merck, а также устойчивых биотехнологий, таких как Amgen, становятся ещё на шаг ближе к тому периоду, когда их можно будет накапливать. Особенно внушительно они смотрятся на фоне компаний из развивающихся стран, которые пытаются бросить вызов лидерам медицины и беспроводной связи по ту сторону Атлантики. Здесь лучший способ поучаствовать в динамике этих брендов – обдумать диверсификацию собственных сбережений с помощью их ценных бумаг.