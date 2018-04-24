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Рубль способен показать рост


Рынки
Дмитрий Полевой, ING Bank
Дмитрий Полевой
главный экономист ING Bank
 

Новую торговую неделю российская валюта начала дальнейшим снижением к USD на 0.7% до отметок 61.80-62.00/USD, что обеспечило ей нахождение в середине рейтинга ЕМ валют (в аутсайдерах оказались валюты стран Восточной Европы, Мексики и ЮАР).

Однако внутри дня динамика серьезно различалась: если первую половину дня рубль уверенно снижался под воздействием покупок валюты Минфина и нерезидентов (правда, без агрессии), а также снижающейся нефти, то ближе к вечеру ему удалось показать некоторый отскок на фоне повышательной коррекции в нефти и новостей из США о послаблениях к РУСАЛу в рамках наложенных на него санкций (продление срока торговых операций с компанией до 23 октября, возможность дальнейших послаблений в случае снижения доли О. Дерипаски в компании ниже контрольной).

Однако реакция оказалась явно сдержанной, учитывая, что сами по себе действия Минфина США спустя лишь почти три недели после объявления санкций выглядят несколько неожиданно. Вероятно, власти США осознали масштаб глобальных эффектов (для компаний и инвесторов) введенных санкций, в том числе услышав озабоченность и союзников из ЕС, несмотря на политические заявления об удовлетворенности их влиянием на РФ. Данный шаг может указывать на снижение рисков расширения SDN санкций на другие крупные частные компании РФ, хотя общая неопределенность и сохраняется.

Рубль в этих условиях способен показать рост, однако ключевой технической зоной в рамках положительного сценария являются уровни 60.70-61.00/USD. Лишь в случае их прохождения вниз можно будет говорить о смене негативных тенденций, особенно в условиях ухудшающегося внешнего фона для всех ЕМ рынков/валют. Позиции иностранцев в рубле/ОФЗ велики и могут закрываться на “спайках”. Кроме того, антироссийское заявление глав МИД стран G-7 также ограничит оптимизм.

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