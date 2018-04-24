Новость по "Русалу" оказалась позитивной для евробондов компаний РФ

Доходности US Treasury подросли на фоне публикации сильной статистики по индексу деловой активности и продажам недвижимости. UST10 закрылись на отметке 2.97% (+1 бп). В Европе доходности бенчмарков также продемонстрировали восходящую динамику. Доходность 10-летних Bunds подскочили на 4 бп до 0.636% на фоне сильных данных по индексу PMI в еврозоне, доходность Gilts10 выросла на 4 бп и закрылась на отметке 1.539%.

Доходности суверенных облигаций EM выросли (+3-5 бп) на фоне роста доходностей базовых активов, 10-летний выпуск Индонезии был хуже рынка (+14 бп у 10-летних бумаг).

Российские евробонды, наоборот, укреплялись - доходность выпуска Russia 28 упала до 4.94%, а выпуск Russia 47 закрылся на отметке 5.44% (оба выпуска: -5 бп). Позитивной новостью для рынка стало смягчение Минфином США санкций для РУСАЛа - ведомство продлило разрешение американским гражданам и компаниям на сделки с РУСАЛом и сняло требование перечислять все средства по расчетам с РУСАЛом на заблокированные счета (до этого американские граждане были обязаны завершить все операции по действующим контрактам до 5 июня). Новость оказалась позитивной для евробондов других российских компаний - доходности по выпускам Полюса, Норникеля, Евраза упали на 20-30 бп. В сегменте локальных облигаций доходности наоборот выросли, выпуск 26207 закрылся с доходностью 7.26% к погашению (+5 бп).



