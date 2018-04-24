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Цены нефти продолжают покорять новые высоты


Commodities / Рынки
Николай Подлевских
Николай Подлевских
начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 

Цены нефти в понедельник еще немного прибавили и в результате к текущему моменту впервые с ноября 2014 года превысили $75 за баррель.

Кто-то в связи с этим вспоминал об очередном обострении обстановки на Ближнем Востоке - там вновь растет зона напряжения. По сообщениям СМИ, в ходе воздушного налета ВВС Саудовской Аравии был убит глава Высшего политического совета Йемена и один из лидеров удерживающей власть в стране группировки "Ансар Алла" (хуситы) Салех ас-Саммад. Возникающие новые неопределенности традиционно воздействуют на цены через страх перед геополитическими рисками и вырастающей вероятностью сокращения поставок.

Но в еще большей мере мировой рынок страшится приближающего срока (12 мая) решения США об атомной сделке с Ираном. И если еще в пятницу можно было заметить новые попытки снижения цен, то в понедельник, как видим, цены вновь показали ощутимый рост. 

На фоне происходящего роста цен нефти весьма актуальным стало высказывание министра нефти Ирана, который сказал, что если цена нефти продолжит расти, то нет необходимости продлевать договор ОПЕК+ для укрепления цен на нефть. Эти заявления были сделаны в преддверии намеченного на июнь заседания ОПЕК, на котором будут обсуждаться вопросы, в том числе и по судьбе соглашения ОПЕК+. 

Так что цены нефти в ближайшие пару месяцев будут ожидать значительные повороты в оценках их перспектив. В ближайшее время ждем новых данных о запасах и добыче нефти. Затем будут ожидания  решений Трампа по иранскому атому.

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