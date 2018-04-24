Решение проблемы контроля в "Русале" может быть сложным

Минфин США может снять санкции с РусАла (-), если Дерипаска откажется от контроля.
Новости от Минфина США позитивный сигнал для акций РусАла и мы наблюдаем хороший рост котировок второй день подряд, но при этом существенное снижение цен на алюминий на мировых рынках.
На текущий момент положительным является продление срока завершения операций с РусАлом до 23 октября (не касается акций и долга), т.к. у компании будет время для решения проблем с реализацией в случае, если санкции отменены не будут.
Что касается контроля О. Дерипаски в РусАле, то решение этой проблемы может быть сложным, т.к. пока не ясно, готов ли он к продаже, и если да, то кто может приобрести акции.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.