Прогноз результатов "Яндекса" за I кв: чистая прибыль вырастет на 253%

В среду, 25 апреля, Яндекс (YNDX US – ДЕРЖАТЬ) должен опубликовать финансовые результаты за 1 кв. 2018 г. Мы ожидаем сохранения очень быстрых темпов роста бизнеса в сочетании с хорошим уровнем рентабельности. В частности, консолидированная выручка увеличится, по нашим прогнозам, на 25% (здесь и далее – год к году) до 25,6 млрд руб. (451 млн долл.), при этом скорректированная EBITDA вырастет на 21% до 8,3 млрд руб. (147 млн долл.). Это будет означать снижение рентабельности по EBITDA на 0,8 п.п. до 32,5%. Чистая прибыль Яндекса, как мы ожидаем, вырастет на 253% до 3,0 млрд руб. (52 млн долл.).

Основные статьи расходов будут расти похожими темпами

Выручка Яндекса в сегменте «Поиск и портал» в 1 кв., 2018г., по нашим прогнозам, увеличится на 22% до 22,8 млрд руб. (401 млн долл.), доходы сегмента «Электронная коммерция» вырастут на 1% до 1,3 млрд руб.(23 млн долл.), а выручка сегмента «Такси» станет больше на 85% и составит 1,4 млрд руб. (25 млн долл.). В части издержек мы ожидаем, что себестоимость возрастет на 21% до 6,4 млрд руб. (113 млн долл.), а расходы на разработку – на 24% до 5,6 млрд руб. (99 млн долл.), или 21,8% от выручки (минус 0,1 п.п.). Общие и административные расходы Яндекса, согласно нашему прогнозу, увеличатся на 25% до 6,2 млрд руб. (109 млн долл.).

Подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ

На результатах 1 кв. 2018 г. положительно скажется как опережающий рост онлайн-сегмента российского рынка рекламы, так и увеличение доходов от новых направлений бизнеса Яндекса. Возможное оживление розничных продаж, позитивно влияющее на общий объем рекламного рынка, также может оказать поддержку финансовым показателям. Мы по-прежнему предпочитаем акции Яндекса в сегменте интернет- компаний и рекомендуем их ДЕРЖАТЬ.