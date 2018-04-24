Правительство обсуждает введение 4%-го налога с продаж: негативно

Агентство Bloomberg вчера предоставило новую оценку дополнительных расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру на ближайшие шесть лет: совокупная сумма дополнительных расходов может достичь 10 трлн руб., что превосходит предыдущую оценку председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой в 8 трлн руб.
Впрочем, главная новость заключается в том, что для финансирования этих расходов правительство обсуждает введение 4% налога с продаж.
Мы считаем это предложение негативным, так как введение дополнительного косвенного налога может усложнить налоговое администрирование. Мы по-прежнему считаем, что повышение НДС было бы гораздо более подходящей опцией в данных условиях.
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