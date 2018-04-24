Сегодня спрос на аукционе КОБР оказался низким

Сегодня ЦБ провел аукцион по доразмещению КОБР 8-й серии. Банкам предложили КОБР на 585 млрд руб. Размещение этого выпуска облигаций Банка России началось на прошлой неделе, общий объем равен 700 млрд руб., дата погашения – 18 июля. Первый аукцион по этим бумагам оказался не очень удачным, было продано облигаций всего на 115 млрд руб., при том что одновременно погашались КОБР 5-го выпуска на 300 млрд руб. Таким образом, за прошлую неделю объем КОБР в обращении сократился почти на 200 млрд руб. Сегодня спрос тоже остался низким, было размещено 26,8 млрд руб. бумаг: ситуация на рынке далека от нормальной, поэтому банки пока не хотят надолго «запирать» средства, да и депозиты ЦБ, привлекаемые в ходе аукционов, пока предлагают большую доходность.

ЦБ сегодня проведет депозитный аукцион

Мы полагаем, что предложение окажется сравнительно невысоким – на этой неделе предстоят крупнейшие в этом месяце налоговые платежи (НДПИ, НДС и акцизы в среду и налог на прибыль в пятницу), их общий объем может превысить 1,1 трлн руб. К тому же в майские праздники доступ к внешнему фондированию также может оказаться ограниченным, поэтому банки могут постараться поддерживать повышенный уровень корсчетов.

Интервенции Минфина с расчетом 23 апреля составили 10,7 млрд руб

Центробанк, выступающий агентом Минфина, вновь изменил размер дневных покупок. Он оказался даже ниже, чем среднедневной объем, запланированный на текущий месяц. Всего с 6 апреля было приобретено валюты на 75,1 млрд руб., план же на период с 6 апреля по 8 мая составлял 240,7 млрд руб. Для его выполнения Банку России придется покупать в оставшиеся дни в среднем по 16,7 млрд руб., это вполне реалистично, и пока ничего не говорит о том, что месячный план интервенций пересматривается. Сокращение же покупок регулятором могло быть связано с локальной нехваткой предложения валюты на внутреннем рынке. Вчера рубль слабел большую часть дня, и представляет интерес, как ЦБ отреагировал на подобную динамику, проводил ли интервенции.