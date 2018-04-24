Российская валюта остается в подвешенном состоянии

Рубль стабилизировался на торгах во вторник и даже пытается слегка укрепиться против иностранных валют благодаря ослаблению санкционного давления со стороны Вашингтона и высоким ценам на нефть.

Накануне российской валюте не удалось вернуться к росту, по большей части из-за ралли доллара, который снова «выстрелил» на международной арене за счет роста доходности трежерис. Но сегодня «американец» поумерил пыл, что вкупе с сохранением высоких позиций на рынке нефти позволило рублю остановить падение.

Накануне Минфин США сообщил, что готов снять санкции с «Русала» в случае ухода Олега Дерипаски из компании. Рынки восприняли этот шаг как смягчение риторики Вашингтона и снижение угрозы введения новых ограничений в отношении Москвы. Однако с другой стороны, растет санкционное давление Европы. Так, министры иностранных дел Б7 сообщили о готовности расширить антироссийские санкции, если того потребуют действия Москвы. Таким образом, внешний фон для нашей валюты по-прежнему остается нестабильным и будет далее сдерживать возвращение ее спекулятивной привлекательности.

С другой стороны, если в ближайшее время со стороны Запада не поступит новых враждебных заявлений, а цены на нефть будут удерживать позиции или даже рванут к новым максимумам, у рубля, который выглядит недооцененным на текущих уровнях, будет шанс на частичную компенсацию потерь. Для этого, конечно, потребуется отступление быков по доллару.