НЛМК представил нейтральную финансовую отчетность по МСФО за I квартал

Финансовые результаты НЛМК несколько превзошли ожидания рынка и наши прогнозы. В отчетном периоде EBITDA компании увеличилась на 3% кв/кв до 812 млн долл.: достаточно сильный рост цен реализации металлопродукции на внутреннем и экспортных рынках был нивелирован снижением объема продаж на 5% кв/кв до 4,2 млн тонн, ростом цен на ресурсы и укреплением рубля к доллару.
Наиболее позитивным моментом отчетности является высокий свободный денежный поток, который увеличился в 3 раза к показателю за IV квартал 2017 г. до 599 млн долл. за счет сезонных колебаний оборотного капитала, без учета которых рост составил бы 50%. Положительный эффект также оказало снижение капитальных затрат в 2 раза до 131 млн долл.
НЛМК прогнозирует сильные результаты за II квартал 2018 г. благодаря сезонному росту объема реализации как внутри страны, так и за рубежом.
Компания подтверждает намерение выплачивать высокие дивиденды, и мы по-прежнему считаем акции НЛМК одними из наиболее привлекательных с точки зрения дивидендной доходности (более 10%) на российском фондовом рынке.
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