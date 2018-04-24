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Похоже, что нефть искусственно вытащили вверх под экспирацию опционных контрактов


Рынки
Василий Олейник
Василий Олейник
эксперт ИХ "Финам"
 

Второй день подряд на фондовых рынках по всему миру царит какое-то странное спокойствие. Никто не хочет замечать распродажи на рынке долга США и постоянно нарастающие проблемы с ликвидностью на межбанковском рынке. Всё как-то подозрительно тихо. Даже рассосались геополитические риски и страхи насчёт будущей торговой войны между Китаем и США. Но инвестиционные настроения участников рынка пока остаются не столь позитивными, как раньше. Все явно чего-то ждут, или чего-то опасаются. Да, короткие позиции закрыты, но активных покупок в мире не видно. Есть хорошая старая поговорка – покупай панику, продавай эйфорию и жадность. Самое интересное, что сейчас нет ни того, ни другого. Похоже, только с приходом мая вновь начнёт расти волатильность, и мировая лодка опять начнёт раскачиваться, ведь будущие риски сжатия ликвидности никуда не делись, да и Трамп опять начнёт чудить, спасая свою экономику. 

Сводный индекс азиатского региона сегодня показал хороший рост более 1.5%, задав позитивный настрой инвесторам по всему миру. Власти Китая сегодня сделали несколько позитивных заявлений, которые вернули аппетит к риску и развернули цены на сырьё. Как выяснилось, несмотря на план сокращения дефицита бюджета, власти Китая не будут сильно закручивать гайки с кредитованием, хорошим заёмщикам кредитные линии закрывать никто не будет. Межбанковский рынок Китая сегодня вздохнул с облегчением, а биржевые индексы взлетели почти на 2.5%. Японский биржевой индекс Никкей прибавил почти 1%.

В Европе сегодня вновь царят нейтральные инвестиционные настроения, а биржевые индексы дрейфуют вблизи вчерашнего закрытия. Зато фьючерсы на биржевые американские индексы растут уже на 0.5%. Рублёвый индекс Московской биржи прибавляет 0.5%, торгуясь вблизи 2265 пунктов, а валютный РТС показывает рост почти на 1%, до 1155 пунктов. Акции Газпрома и Лукойла прибавляют более 1%, Роснефть теряет скромные 0.2%. Бумаги российский банков растут почти на 0.8%, Магнита после не очень позитивной отчётности теряет ещё 1%. Акци Русала продолжили отыгрывать вчерашнюю позитивную новость из США, подскочив ещё на 10%.

После позитивных новостей из Китая индекс промышленных металлов показывает небольшое восстановление. Цены на медь вновь подошли к отметке 7000$. Драгоценные металлы демонстрируют нейтральную динамику, но растущий американский доллар и распродажи на рынке долга США пока создают негативные предпосылки для цен на золото и серебро. Цена тройской унции золота опустилась до 1325$. Котировки нефти марки Brent сегодня утром превышали 75$, обновив максимум за последние три года, но после обеда наметилась небольшая слабость. Очень похоже, что нефть искусственно вытащили вверх под экспирацию опционных контрактов, поэтому нельзя исключать коррекции уже с сегодняшнего или завтрашнего дня.

На глобальном валютном рынке продолжает доминировать американский доллар, хотя сегодня динамка почти нейтральная. Индекс доллара торгуется на уровне 90,6 пункта, а ключевая валютная пара евро/доллар вблизи отметки 1.22. Российский рубль укрепляется на скромные 0.3%. Валютная пара доллар/рубль сегодня откатилась в район 61.65.

Пока ситуация на финансовых рынках остаётся умеренно-позитивной, и очень похоже, конец апреля пройдёт без новых потрясений. Пока стоит удерживать ранее купленные акции, но с приходом мая быть начеку.

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