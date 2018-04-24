В 2018 году Google сохранит темп роста выручки свыше 20%

Корпорация Alphabet отчиталась за 1-й квартал прибылью в размере $9,4 млрд, или $13,33 на акцию, тем самым почти на 5% превысив ожидания рынка.

Выручка увеличилась на 26%, до $31,15 млрд благодаря повышению доходов от основного для компании источника заработка — рекламы на 24,4%, до $26,64 млрд. Столь высокие темпы роста говорят о том, что Google остается самым большим игроком на рекламном рынке с долей около 30%, несмотря на усиление конкуренции с Facebook и Amazon.

К тому же у Google развивается облачное направление. По нашим оценкам, на долю доходов от облачных сервисов пока приходится менее 1% в структуре выручки Alphabet, но, учитывая темпы роста этого бизнеса у Amazon, уже к концу года доходы по этой статье у Alphabet вырастут до $1,4–1,8 млрд.

Что касается направлений бизнеса Alphabet, не связанных с Google, то их доля в выручке пока не превышает 0,5%, а по итогам отчетного квартала за счет этих сегментов корпорация заработала $150 млн, на 13,6%, чем годом ранее. К концу года эти сегменты могут приятно удивить, если благополучно будет запущен проект самоуправляемых автомобилей Waymo. Компания заявила, что не отказывается от соответствующих планов, но будет работать над улучшением безопасности ввиду недавних проблем в этой индустрии.

Стоит отметить рост затрат у компании. Alphabet приходится инвестировать в развитие инфраструктуры, в новые помещения (в частности, за $2,4 млрд было куплено здания в Нью-Йорке), в строительство дата-центров. С увеличением вложений в инфраструктуру растут и расходы на ее обслуживание. К тому же негативное влияние на операционную прибыль продолжает оказывать рост издержек на получение трафика, который в 1-м квартале составил 20%. В итоге операционная маржа уменьшилась с 27% до 22%. Мы считаем, что на этом уровне показатель сохранится до конца года в связи с долгосрочной тенденцией к изменению привычек пользователей. Люди все активнее используют мобильный поиск, поэтому Google приходится делиться доходами c партнерами, в частности с Apple.

Однако Alphabet остается очень прибыльной компанией, особенно для своего размера. Маржинальность бизнеса Google по-прежнему высока. Отношение чистой прибыли к доходам в отчетном квартале составило 30%. Одной из причин такого результата стал эффект налоговой реформы, и все же этот показатель в 30 раз больше, чем у Amazon, и вдвое выше, чем в среднем по индустрии. В этом отношении Alphabet уступает только Facebook.

Учитывая это, мы считаем, что в текущем году Google сохранит темп роста выручки свыше 20%.