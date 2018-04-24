FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

В 2018 году Google сохранит темп роста выручки свыше 20%


Рынки
Ален Сабитов
Ален Сабитов
младший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 

Корпорация Alphabet  отчиталась за 1-й квартал прибылью в размере $9,4 млрд, или $13,33 на акцию, тем самым почти на 5% превысив ожидания рынка. 

Выручка увеличилась на 26%, до $31,15 млрд благодаря повышению доходов от основного для компании источника заработка — рекламы на 24,4%, до $26,64 млрд. Столь высокие темпы роста говорят о том, что Google остается самым большим игроком на рекламном рынке с долей около 30%, несмотря на усиление конкуренции с Facebook и Amazon. 

К тому же у Google развивается облачное направление. По нашим оценкам, на долю доходов от облачных сервисов пока приходится менее 1% в структуре выручки Alphabet, но, учитывая темпы роста этого бизнеса у Amazon, уже к концу года доходы по этой статье у Alphabet вырастут до $1,4–1,8 млрд. 

Что касается направлений бизнеса Alphabet, не связанных с Google, то их доля в выручке пока не превышает 0,5%, а по итогам отчетного квартала за счет этих сегментов корпорация заработала $150 млн, на 13,6%, чем годом ранее. К концу года эти сегменты могут приятно удивить, если благополучно будет запущен проект самоуправляемых автомобилей Waymo. Компания заявила, что не отказывается от соответствующих планов, но будет работать над улучшением безопасности ввиду недавних проблем в этой индустрии. 

Стоит отметить рост затрат у компании. Alphabet приходится инвестировать в развитие инфраструктуры, в новые помещения (в частности, за $2,4 млрд было куплено здания в Нью-Йорке), в строительство дата-центров. С увеличением вложений в инфраструктуру растут и расходы на ее обслуживание. К тому же негативное влияние на операционную прибыль продолжает оказывать рост издержек на получение трафика, который в 1-м квартале составил 20%. В итоге операционная маржа уменьшилась с 27% до 22%. Мы считаем, что на этом уровне показатель сохранится до конца года в связи с долгосрочной тенденцией к изменению привычек пользователей. Люди все активнее используют мобильный поиск, поэтому Google приходится делиться доходами c партнерами, в частности с Apple. 

Однако Alphabet остается очень прибыльной компанией, особенно для своего размера. Маржинальность бизнеса Google по-прежнему высока. Отношение чистой прибыли к доходам в отчетном квартале составило 30%. Одной из причин такого результата стал эффект налоговой реформы, и все же этот показатель в 30 раз больше, чем у Amazon, и вдвое выше, чем в среднем по индустрии. В этом отношении Alphabet уступает только Facebook. 

Учитывая это, мы считаем, что в текущем году Google сохранит темп роста выручки свыше 20%.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ