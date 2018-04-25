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Перенос санкций, новое правительство и длинные выходные. Что будет с индексом Мосбиржи?


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 

Российский рынок акций почти полностью восстановился после стресса начала месяца. На приведение нервов и портфелей в порядок инвесторам потребовалось почти три недели, сейчас внешний фон смотрится умеренным, но внешние риски как были острыми, так ими и остались - изменилось только отношение участников торгов к риску.

Драйвер последних нескольких дней - допущение вероятности снятия с «Русала» американских санкций - полностью учтен рынками капитала, пожалуй, даже с избытком. «Русал» слишком важен внутри мировой алюминиевой сферы, чтобы разом убрать его из цепочки взаимодействия. Западу придется действовать аккуратнее, постепенно. Учитывая, что у «Русала» достаточно внутренних проблем, сложностей с поиском новой зацепки для осложнения жизни алюминиевого гиганта не будет.

Индекс МосБиржи вернулся к области 2255-2260 пунктов, откуда и начались лавинообразные продажи 9 апреля. Вариантов дальнейшего развития событий два: скучная фаза консолидации в пределах 2220-2270 пунктов вплоть до окончания майских каникул и снижение вслед за внешним фоном и вновь открывающимися обстоятельствами в сторону у 2200 пунктов. 

Пока у рынка есть возможность закрепиться вблизи достигнутых уровней. Однако между майскими праздниками состоится инаугурация президента России Владимира Путина, который вряд ли будет медлить с назначением нового главы правительства. Разрешение основной интриги года совсем близко, и вполне возможно, что расстановка сил в аппарате правительства никак не поменяется. Для экономики и рынков это был бы нехороший сигнал. 

Сегодняшняя сессия для рублевого индикатора откроется снижением на 0,2%-0,5% вслед за внешней конъюнктурой, дальнейшее краткосрочное развитие событий будет зависеть от новостного потока.

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