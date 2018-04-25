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Рубль консолидируется и ждет новостей


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 

о вторник, 24 апреля, по итогам дня курс американского доллара понизился на 0,30%, до 61,62 руб., курс евро – на 0,07%, до 75,38 руб. 

Торги открылись снижением по доллару и евро на фоне высоких цен на нефть. Курс доллара снизился до 61,47 руб., курс евро – до 74,93 руб. В ходе американских торгов курс рубля продвинулся до 61,36 руб. уже на фоне общего ослабления доллара США. К закрытию торгов цена восстановилась до 61,62 руб. из-за резкого снижения нефтяных котировок. 

Восстановление цены на доллар было слабое, поскольку он торговался в минусе к основным валютам до закрытия торгов в Чикаго. Его укрепление приостановилось, несмотря на рост доходности десятилетних американских гособлигаций, которая не смогла закрепиться выше психологического уровня 3%, чем вызвала на валютном рынке Форекс нисходящую коррекцию по доллару. Коррекция необходима участникам рынка для изменения своих портфелей под новые рыночные условия. 

Против единой валюты успехи у покупателей рубля были скромными. По итогам дня курс евро вырос против доллара США, прервав свое 3-х дневное падение. Основным драйвером повышения пары евро/доллар стало повсеместное ослабление американской валюты. Во время технической коррекции участники рынка проигнорировали благоприятную статистику по рынку жилья и уверенности потребителей США. 

Рублёвые пары консолидируются с 17 апреля. По ним боковая динамика сохранится ещё пару дней, пока не прояснится ситуация с доходностью десятилетних облигаций США (пробьет 3% или нет), а также с ценами на нефть. Если в среду или четверг стоимость нефти марки Brent опустится ниже $72,80, то по паре доллар/рубль возобновится новое ралли. Укрепление рубля не рассматриваю, только ослабление до 62,6 руб. за доллар США. В паре евро/рубль  жду консолидацию в диапазоне 75-76 руб.

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