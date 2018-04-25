Сегодня фондовые индексы открылись с понижением. Фиксировать прибыль накануне длинных выходных вполне разумно. Пока наш рынок будет закрыт на праздники, 1-2 мая состоится заседание ФРС США. А вчера фондовый рынок США «качнулся» вниз на фоне роста доходности 10-летних облигаций Казначейства США до давно ожидаемой отметки в 3%, что произошло впервые за четыре года. Это вызвало беспокойства касательно роста стоимости кредитования для компаний, у которых и без того растут затраты. С точки зрения геополитики в мире сейчас неспокойно, хотя Северная Корея и пытается нормализовать отношения с США.

Цены на нефть находятся на высоких уровнях, но они могут и снизиться. Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон нацелены на то, чтобы уладить американо-европейские разногласия в отношении Ирана. Как результат, ожидания, что США вернут «антииранские» санкции, ослабли. До 12 мая США должны решить, будут ли они и дальше участвовать в иранской ядерной сделке или введут новые санкции против Ирана.

Тем временем, вышедшие во вторник финансовые показатели компаний США за квартал не оправдали позитивных ожиданий. Это еще одна из причин, почему вчера индексы S&P 500 и DowJonesIndustrialAverage показали самое сильное снижение за две с половиной недели, причем DowJonesIndustrialAverage падает уже пять дней подряд. Рост фондового рынка в последние девять лет был вызван низкими процентными ставками, аккомодационной монетарной политикой и чрезмерным объемом ликвидности», – сказал главный рыночный стратег в BrudermanAssetManagement Оливер Пурше. Рост доходности облигаций также может побудить портфельных управляющих увеличивать долю активов с фиксированной доходностью за счет акций. В феврале фондовый рынок тоже демонстрировал сильное падение из-за беспокойств вокруг роста доходности облигаций.

Акции Caterpillar по итогам вторника обвалились на 6,20% на фоне опасений роста цен на сталь, несмотря на то, что прибыль компании превысила ожидания за счет сильного мирового спроса. Акции 3M упали на 6,8%. Прибыль компании совпала с ожиданиями, так как снижение налоговой ставки компенсировало разочаровавшие показатели по операционным доходам, а также компания понизила прогноз по прибыли на 2018 год. Акции Apple упали на 1,39%, на фоне беспокойств касательно снижения спроса на последние модели смартфонов компании. Акции других технологических компаний – Facebook, Amazon и Netflix – тоже отметились сильным падением, оказав давление на индекс Nasdaq. Инвесторы мигрируют от рисков.

Индекс доверия потребителей в США от ConferenceBoard в апреле вернулся к росту. Уровень оптимизма на краткосрочную перспективу повысился. Процент потребителей, ожидающих, что в ближайшие месяцы их доходы упадут, достиг минимума после декабря 2000 года. Это позволит ФРС действовать в плане нормализации денежной политики более решительно.

После закрытия торгов в США отчеты опубликую Facebook, AMD, Visa и eBay. Отчет Facebook инвесторы будут ждать с особым интересом. В связи со скандалом вокруг утечки информации пользователей соцсети, у компании ожидается увеличение расходов в 2018 году и далее, о чем заявлял Марк Цукерберг. По оценкам BloombergIntelligence, прогноз Facebook, что расходы в 2018 году вырастут на 45%-60%, говорит о том, что прибыль компании за первый квартал может оказаться ниже ожиданий аналитиков, если выручка совпадет с ожиданиями.

Что касается отечественного рынка, индекс Мосбиржи остается под понижательным трендом, сформированным 27.02.18. Если в конце недели этому индексу не удастся закрепиться выше отметки 2250, это будет четким сигналом того, что «быки» пока слабы.