Относительной затишье в части геополитического негатива и сохранение высоких цен на нефть позволило рублю войти в топ-3 ЕМ валют по темпам роста к USD (0.4%) после нескольких недель «аутсайдерства». Нефть Brent торговалась вокруг US$75/брл. – уровней, которые еще несколько недель назад выглядели малодосягаемыми. И пусть эффект для рубля в значительной степени нивелировался ценами на нефть (но не полностью), ее дороговизна позитивна и для общих настроений в отношении макроэкономической устойчивости РФ и ее бюджета. Консолидация доллара на глобальном рынке после уверенного роста также поддерживала рубль. В итоге, экспортные продажи вчера возросли, а покупки нерезидентов, напротив, упали. Сегодня компании выплачивают основные налоги, и традиционно в этот день остаются игроки, оставляющие вопрос продаж на последний день. Сегодня рубль имеет все шансы удержать свои позиции, если новостной фон не претерпит изменений, как и ситуация на глобальных рынках. В то же время, снижение нефти может стимулировать к действиям покупателей валюты.

Денежный рынок

На денежном рынке понижательное давление на ставки сохранилось, рынок в основном торговался в диапазоне 6.40-6.80%. Овернайт FX свопы торговались стабильно в диапазоне 5.80-6.35% с понижением к концу торгов до 5.30% (средняя 6.13%). На недельном депозитном аукционе впервые за долгое время банки предложили больше (2667 млрд. руб.), чем установленный лимит (2500 млрд. руб.). Сегодня на фоне расчетов по депозитным аукционам банки заплатят основные сырьевые налоги, что в сложившихся условиях не должно привести к серьезным колебаниям ставок. На фоне отсутствия негатива кривая FX свопов сместилась ниже на 4-5 б.п. (1М – 6.31%, 3М – 6.63%, 6М – 6.50%, 12М – 6.40%). Чуть большим по масштабам – в пределах 4-8 б.п. – выглядело снижение на кривой XCCY на 1-5 лет (6.40-6.29%) и в соответствующих IRS (7.58-7.51%).