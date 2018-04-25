Рынок США: телекомы растут при повышении доходности трежерис?

Под влиянием роста доходности трежерис выше 3%, индекс S&P 500 во вторник упал на 1,3% до 2634,56 вопреки подорожанию телекомов на +1,2%, электроэнергетики на +0,7%, и недвижимости – на +0,2%. Индекс Dow 30 упал на 1,7% до 24024,13 из-за снижения капиталоёмких промышленности и ТЭК.

Золото застряло около $1325 на фоне активизации миротворчества, но небольшое изменение отношений Ирана и США понизило цену на Брент до $74. Рост доходности трежерис продолжился в сторону 3,01%, поэтому пара евро/доллар замерла у 1,222 перед заседанием ЕЦБ в четверг.

Одна из наших главных идей заключается в том, чтобы покупать бумаги компаний, меняющих мир, во время, которое можно профессионально выбрать только с многолетним опытом работы на фондовом рынке. Возможно, не все этого ждали, но телекомы растут при увеличении доходности трежерис от спроса на другие активы-убежища.

Одной из таких бумаг остаётся диверсифицированный холдинг связи AT&T (Nyse: T; котировка овернайт $35,07). Конечно, нужно учитывать риски, связанные с теоретической возможностью поглощения Time Warner, но эта компания, имея в виду AT&T, – лидер в сегменте связи 5G наряду только с Verizon. Технология 5G развивает скорость до 1 гигабита в секунду и будет доступна на 500 рынках уже в этом году. К этому достаточно прибавить привлекательную дивидендную доходность, которая прогнозируется на уровне +5,7% в год, выше, чем по иным облигациям. AT&T отчитывается сегодня.

Вчера лидер беспроводной связи Verizon (Nyse: VZ, котировка овернайт $49,75) представил прогноз роста денежного потока от операций на $3,5-4,0 млрд (53%-60% от этого показателя за отчётный квартал) от снижения эффективной ставки налога до 25% и постепенного прекращения оттока абонентов. Сохранение маржи по EBITDA на уровне +36,7% при коэффициенте чистого долга к EBITDA 2,6 и прогнозе дивидендов 4,75% – явный аргумент за приобретение ценных бумаг VZ после завершения коррекции.

Завтра биржа будет обсуждать отчётность Boeing (Nyse: BA). На котировки может повлиять возможное улучшение баланса по программе Boeing 787 на $0,9-1,0 млрд при неисключаемых нами удлинении очереди заказов, улучшении маржинальности сборки Dreamliner и уменьшении затрат на фоне расширения производства в 2019-м году. В центре внимания будет сегмент коммерческой авиации. Многочисленные заказы из разных стран мира, государственная поддержка – всё это определённо козыри компании, которая получает заказы и Пентагона, и военных ведомств многочисленных стран, не имеющих такого развитого ОПК, как Россия.

Минимум дня по биткойну $9187,1 объясняется конфискацией в Китае 600 компьютеров для майнинга, максимум $9767,4 обусловлен планами части штатов США разрешить приём взносов в избирательные кампании в криптовалюте перед выборами 2018 года. Наши профессиональные управляющие рекомендуют держаться в стороне от биткойна, слишком велики риски, потому что он дороже себестоимости добычи, не до конца защищён и не очень удобен, а главное его сложно хеджировать, не говоря уже о том, что криптобиржи могут одалживать валюту для продажи.

В сфере макроэкономики развитых стран, во вторник вышли данные о росте цен на жильё в США на +6,8% в год и об ускорении продаж новых домов там до 694 тысяч с 667 тысяч в год, которые увеличили ожидания повышения ставки. В среду ожидается статистика по запасам нефти. До торгов отчитаются Boeing, Comcast, Northrop Grumman, после - Facebook, Visa, AT&T, PayPal, QualComm, Las Vegas Sands, Ford и, возможно, Ebay.