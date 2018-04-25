Прогноз результатов "Газпрома" за IV кв по МСФО: чистая прибыль снизится на 46% г/г

Газпром на этой неделе должен опубликовать финансовые результаты за 4К17 по МСФО и провести свою ежеквартальную телеконференцию с инвесторами и аналитиками. Мы ожидаем, что выручка составит 1 903 млрд руб. (+33% кв/кв, +6% г/г) на фоне сезонного роста продаж за счет увеличения продаж газа (52.8 млрд куб м в страны дальнего зарубежья без учета трейдинга) и благоприятных макроэкономических условий (Brent $61.4/барр., +19% кв/кв). Тем не менее этот эффект будет не таким заметным на уровне EBITDA: этот показатель, вероятнее всего, снизится до 329.3 млрд руб. (-8% кв/кв, +8% г/г) из-за традиционного учета дополнительных затрат в 4К, включая денежные затраты, а также неденежные статьи, такие как обесценение.

Чистая прибыль должна составить 130.3 млрд руб. (-35% кв/кв, -46% г/г), отражая снижение EBITDA кв/кв и почти нулевую прибыль от курсовых разниц после прибыли в размере 10.6 млрд руб в 3К17. По итогам года чистая прибыли должна упасть до 712.1 млрд руб. (-25% г/г), при этом снижение объясняется аномально высокой прибылью от курсовых разниц в размере 453.7 млрд руб. в 2016. Газпром должен уйти в минус по FCF в 2017 (-207 млрд руб.) после многих лет положительного FCF подряд, несмотря на сильный показатель FCF в размере 167 млрд руб. в 4К17 на фоне высвобождения оборотного капитала. На телеконференции мы ждем новой информации по Северному потоку-2 и Турецкому потоку, а также спору с Украиной и перспективам транзита газа.



