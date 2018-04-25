На фоне повышения доходности базового актива евробонды РФ растеряли часть прироста

Вчера утром суверенные евробонды продолжили расти в цене и достаточно заметно подорожали. Этому способствовали снижение напряженности на российском рынке в связи со смягчением риторики США по санкциям против РФ, рост цен на нефть и небольшое снижение доходности UST10 утром. Однако во второй половине дня доходность UST10 возобновила рост и достигла 3%, оказав давление на российские бумаги, в результате они растеряли примерно половину завоеванных днем позиций. Так, по итогам вторника длинные евробонды прибавили лишь 0,3–0,5 п.п. от номинала, а их доходности опустились примерно на 3 б.п. На дальнем участке кривой выпуск RUSSIA’47 сейчас предлагает доходность 5,45%.

Среднесрочные бумаги вчера снизились в доходности чуть сильнее – в среднем на 5 б.п. и подорожали на 0,1–0,4 п.п. Пятилетний CDS-спред России сократился на 3 б.п. до 130 б.п.

Котировки корпоративных бумаг ускорили рост, евробонды Полюса – в лидерах рынка

Корпоративные евробонды сильнее отреагировали на новость о возможной отмене санкций против РУСАЛа и вчера заметно ускорили рост, показав динамику лучше суверенных выпусков. Спреды корпоративных бумаг значительно расширились к суверенной кривой с момента введения новых санкций, и хотя часть потерь уже отыграна, спреды в среднем все еще остаются на 30 б.п. выше, чем три недели назад, и мы считаем, что в ближайшее время они смогут продолжить сокращаться. Так, в нефтегазовом секторе во вторник лучший результат показали длинные выпуски Газпрома и евробонды ЛУКОЙЛа – плюс 0,5–1 п.п. Облигации Газпром нефти прибавили 0,4–0,5 п.п. Евробонды ВЭБа вновь были среди лидеров в банковском секторе и вчера выросли в цене на 0,6–1,1 п.п., тогда как бумаги Сбербанка подорожали только на 0,4–0,6 п.п., а «вечный» суборд ВТБ в плюсе на 0,7 п.п. Как и днем ранее, лучше рынка смотрелись облигации Полюса – рост на 1,1–1,6 п.п., однако они все еще остаются аутсайдерами в корпоративном секторе с момента введения новых санкций. Евробонды других металлургических компаний подорожали в пределах 0,9 п.п. Также отметим значительный рост бумаг ФосАгро – на 1,1–1,2 п.п. и RURAIL’24 (YTM 4,8%) – на 1,3 п.п. Сегодня внешний фон негативный: доходность UST10 утром продолжила расти, а цены на нефть снижаются. Азиатские рынки торгуются в минусе, как и фьючерсы на американские индексы.