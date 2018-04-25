Yandex стал больше тратить

Компания представила результаты отчетности за 1-й квартал 2018 года.

Опережающий рост расходов, почти на 37% в годовом выражении, обусловлен, во-многом, быстрым ростом компании. Yandex больше денег стал направлять на разработку. Общие, административные расходы, а также затраты на продвижение увеличились на 62%, до 30% от выручки. Сейчас опережающий рост расходов, на мой взгляд, не несет рисков для компании. У Yandex 46 млрд руб. относительно свободных денежных средств, которые можно тратить на M&A и разработки продуктов. Это, в соответствии с правилами бухучета, отражается на расходах. Долговая нагрузка незначительна для компании.

Реакция инвесторов на отчетность слабопозитивная

Они видят взрывной рост по таким проектам, как Такси, а вскоре к этому добавится каршеринг. Выручка увеличивается почти на 30% YoY, причем компания повысила прогноз на этот год. Это выдающийся показатель, тем более, для крупной компании. На мой взгляд, инвесторы понимают, на примере Alphabet, что гиганты индустрии только увеличивают свое присутствие на рынке, захватывая все новые сегменты. К тому же, с наступлением на бизнес иностранных конкурентов, Yandex может не только сохранить высокие темпы роста выручки, но еще и увеличить их. Я полагаю, что сейчас компания недооценена. Ориентир по акциям – 2750 руб. на конец года.