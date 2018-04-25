Распродажи на рынке долга США вошли в критическую фазу. Вчера вечером доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые с 2014 года превысила 3%, что незамедлительно спровоцировало выход из рисковых активов. Основные американские биржевые индексы упали в рамках вчерашней сессии почти на 2%, а сегодня фьючерсы теряют ещё почти 0.5%.

В азиатском регионе сегодня не было сильной реакции, хотя сводный индекс региона закрылся в небольшом минусе. Японский индекс Никкей потерял менее 0.5%, китайские индексы упали почти на 1%. С открытием торгов в Европе проявилось давление и на рынке облигаций стран Еврозоны. Европейские индексы в первой половине дня упали почти на 1%, а вот рынок Германии теряет уже почти 2%. Пока сложно сказать, остановятся продажи на американском долговом рынке на текущих уровнях, но даже если это произойдёт, передышка будет лишь временной. Ещё в феврале доходность 2-летних облигаций США превысила дивидендную доходность американского фонового рынка, и именно это и послужило главным сигналом для глобального разворота рынков акций. Крупным инвесторам нет смысла держать переоценённый “риск” при затухающей экономике, при том, что ставка “безрисковых” активов уже стала выше.

С учётом того, что на глобальном долговом рынке сейчас один из самых больших в иcтории пузырей, причём пирамиды тоже имеют место быть, становится немного страшновато, что какой-то крупный игрок словит “маржин-колл” при дальнейших распродажах. Межбанковский рынок нам уже давно сигнализирует о проблемах с ликвидностью не только в США, поэтому коррекции по разным классам активов в любой момент могут превратиться в обвал.

В текущей ситуации совет всем инвесторам один – минимизируйте риски и частично или полностью выходите из акций. Очень высока вероятность ещё одной волны снижения в мае-июне.

Российский фоновый рынок с оглядкой на внешний фон тоже во власти продавцов. Рублёвый индекс Московской биржи снижается на 0.7%, до 2237 пунктов

На рынке промышленных металлов сегодня нет единой динамики.. Цены на алюминий и медь показывают рост в пределах 0.5%. Цена тройской унции золота опустилась до 1325$. Котировки нефти марки Brent сегодня падают на 0.3%, до 73.6 доллара за баррель.

На глобальном валютном рынке продолжается рост американского доллара. Индекс доллара сегодня растёт ещё на 0.4%, торгуясь в районе 90,9 пункта, а ключевая валютная пара евро/доллар уже ниже 1.22. Рубль сегодня вновь впадет на 0.6% и в паре с долларом опять подошёл к отметке 62. Покупки валюты Минфином и небольшие продажи на рынке ОФЗ продолжают давить на национальную валюту.

Похоже, ситуация на финансовых рынках продолжит ухудшаться. Любые временные отскоки на фондовых рынках стоит использовать для выхода из рисковых активов. Завтра очень важный день – заседание ЕЦБ.