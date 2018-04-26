Закрытие в США и восстановление цен на нефть поддержат российские активы

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам в российских активах послужит динамика внешних площадок. Так, в среду после нашего закрытия американские рынки начали восстановление, в результате чего индексы Dow Jones и S&P500 не только отыграли потери, но и вышли на положительную территорию, прибавив по итогам дня 0,3% и 0,2% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы отступают на 0,1%, однако продолжают торговаться существенно выше уровней, соответствующих нашему вчерашнему закрытию. Также поддержку нашим активам окажет ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent к 9.00 мск. смогла подняться в район 74,4 доллара за баррель.

В сложившихся обстоятельствах в начале дня мы ожидаем активизации «быков» на российском рынке, что позволит индексу МосБиржи подняться в район 2260 пунктов. В дальнейшем наши акции закрепятся у достигнутых значений, чему будет способствовать умеренный рост основных европейских индексов в первые часы торгов. При этом важным фактором сегодня станет решение ЕЦБ по ставке, которое будет оглашено в 14.45 мск. Мы не ожидаем изменения кредитно-денежной политики в еврозоне, а основным фактором для рынков станут комментарии и пресс-конференция по итогам заседания, которые могут пролить свет на дальнейшие планы европейского регулятора.

Плюс к этому, во второй половине дня внимание инвесторов будет обращено на новости из США, где сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице и заказы на товары длительного пользования, а также продолжат публиковать отчеты американские компании, что и определит динамику наших акций в последние часы.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов, после существенного снижения днем ранее, мы ожидаем восстановления российской валюты. Рост цен на нефть поддержит «медведей» в долларе, что приведет к его отступлению ниже 62,2 рубля, после чего давление на американскую валюту сохранится. Отметим, что в рамках вчерашней сессии пара USD/RUB пробила сопротивление, расположенное на уровне 62 рубля. В случае если ей удастся закрепиться выше этого уровня, будет создан плацдарм для дальнейшего роста доллара, целью которого может стать уровень 65 рублей. Однако, уже в рамках сегодняшней сессии возможно тестирование уровня 62 рубля сверху, которое, в случае дальнейшего восстановления рынка энергоносителей, окажется удачным и доллар вновь уйдет ниже этого значения.