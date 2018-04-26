ЕЦБ может прояснить сегодня перспективы программы QE

Общий негативный настрой на внешних рынках, заданный еще во вторник снижением американских индексов, а также нисходящее движение цен на нефть и ослабление рубля вызвали вчера падение котировок российских акций. Индекс РТС потерял к концу дня 1,4%, индекс ММВБ почти не изменился. Европейские индексы вчера также заметно подешевели. Индекс Euro Stoxx 50 отступил на 0,7%.

Сегодня состоится заседание совета директоров ЕЦБ, и рынок ждет, что банк прояснит перспективы программы количественного смягчения, которая пока действует до сентября этого года.

Нефтяные котировки вчера продолжили снижение, которое немного усилилось после публикации данных о состоянии запасов нефти в США. По сообщению американского Минэнерго, на прошедшей неделе объем нефти в хранилищах вырос на 2,17 млн барр., а к запасам бензина прибавилось 840 тыс. барр. Прирост запасов нефти в два раза превзошел оценку API, рынок же, согласно данным, консолидированным агентством Bloomberg, вообще ожидал сокращения запасов на 2,2 млн. барр. Добыча нефти в стране продолжает расти, за прошедшую неделю она увеличилась на 0,4%.

В то же время заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что США, вероятно, выйдут из соглашения по иранской ядерной программе, вернуло цены на нефть к росту. Сегодня котировки Brent колеблются вблизи отметки 74,5 долл./барр. Американский рынок после волатильной сессии завершил день небольшим ростом. Доллар заметно подорожал, а доходность 10-летних UST закрепилась на уровне выше 3%.

Завтра будет опубликована оценка ВВП США за 1 кв. 2018 г. Состояние экономики станет важным фактором для инвесторов перед заседанием ФРС на следующей неделе. Хотя на этом заседании не ожидается изменения ставки, данные по ВВП окажут влияние на общую оценку экономических перспектив регулятором, а следовательно, на оценку рынком перспектив повышения ставки в дальнейшем.