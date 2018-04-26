Рекомендация совдира "Роснефти" по финальным дивидендам предполагает доходность 1,9%

"Роснефть" выплатит финальные дивиденды за 2017 года в размере 6,65 руб на акцию.

Рекомендация совета директоров по финальным дивидендам предполагает доходность 1.9%, дата отсечки намечена на 29 июня. При финальных дивидендах в размере 6.65 руб. на акцию общий размер дивидендов за 2017 составит 10.48 руб. на акцию, включая ранее выплаченные промежуточные дивиденды 3.83 руб., и обеспечит доходность 3.0% за год. По нашим оценкам совокупные дивиденды предполагают коэффициент выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО.

Объявленные дивиденды НЕЙТРАЛЬНЫ для акций компании, на наш взгляд, поскольку они полностью совпадают с нашими ожиданиями.